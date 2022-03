Gustavo Petro piensa en expropiaciones y yo creo en el emprendimiento privado: Uribe

En entrevista con La W, el exsenador Álvaro Uribe Vélez se refirió a la polémica que envuelve al Centro Democrático tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial.

El mismo Álvaro Uribe admitió en la reunión con sus copartidarios que el Centro Democrático no pasa por el mejor momento y que la disminución de las curules en el Congreso se deben a él. “Disminuimos muchas curules y el principal responsable de esa disminución soy yo por la afectación a mi reputación. Y en muchos sitios de Colombia no dejaron votar a los ciudadanos”.

El expresidente Uribe también mencionó durante la entrevista que no se retirará de la política y que en la campaña trabajó “sin estorbar a nadie”.

De igual forma, Uribe arremetió contra el candidato presidencial y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, por sus propuestas y los cambios que quiere hacer si llega a la Presidencia de la República.

“Yo quiero la Patria, y así como Gustavo Petro piensa en expropiaciones, en democratizaciones que son el reparto que anula la creación de riqueza, elimina la generación de rentas para resolver los problemas sociales, yo creo en el emprendimiento privado, en la transparencia, en el Estado austero”.

Por otra parte, el líder del Centro Democrático, fue enfático al mencionar que durante su carrera política nunca se ha robado nada. “Yo no me he robado un peso en una larga carrera política, además he manejado los recursos del Estado, además de transparencia con la austeridad”.

Para finalizar, Álvaro Uribe dejó claro que le preocupa mucho el futuro de Colombia si Gustavo Petro llegase a ganar el próximo 29 de mayo. “A mí me preocupa mucho ese odio de clases que él siembra”.

Escuche la entrevista completa a continuación: