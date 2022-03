Aleida, la icónica caricatura de Vladdo, ahora estará en el Teatro Nacional para contar su historia

Desde el próximo 1 de abril llega a Bogotá, Aleida a flor de piel, una obra de teatro que le da vida a una de las caricaturas más importantes de los medios colombianos, Aleida, cuyo creador es el periodista e ilustrador, Vladdo, bajo la dirección del reconocido director de cine, Sergio Cabrera.

De esta manera, es la primera vez que Cabrera presentará una obra de teatro en Bogotá.

Al respecto, el director de cine, le dijo a Contrarreloj: “mi relación con el teatro es muy vieja porque mucha gente se acordará de que mi padre fue un gran director de teatro, yo empecé en el teatro y poco a poco terminé haciendo cine, pero todos estos años en España he hecho teatro, he tenido opciones porque me gusta, y desde hace muchos años, cuando Fanny todavía estaba viva me proponía que hiciera teatro aquí en Bogotá, lo que pasa es que siempre ganaba el cine”, manifestó entre risas Cabrera.

Igualmente, Sergio Cabrera reconoció que, si bien el cine es más atractivo, los proyectos fílmicos y de televisión hacen que la agenda de un director “se complique muchísimo para comprometerse en proyectos teatrales que generalmente hay que planearlos con bastante anticipación”, dijo.

La obra de teatro fue escrita por Vladdo, por lo que Cabrera tuvo el reto de convertir este texto a la vida real.

“Ha sido un proceso muy interesante, lo primero, Vladdo con la colaboración de una dramaturga joven que se llama Mónica Pardo, escribieron el texto principal, y desde mi punto de vista de director hice una serie de propuestas para enriquecer el texto, para introducir elementos dramatúrgicos que reforzaron todo el proyecto, creando un espectáculo de una verdadera aventura”, explicó el director de cine.

Y es que, la obra de teatro de Aleida no se trata simplemente de las cosas que dice o ha manifestado durante estos 25 años, pues también es una sátira en la que se mezcla la ironía, el humor negro, chismes y la actualidad del momento sobre las ventajas y desventajas del amor.

¿Quién le dará vida a Aleida?

De acuerdo con Sergio Cabrera, se hizo un casting “bastante riguroso y con muchas actrices”, y como resultado se escogió a Paula Estrada con quien ya llevan ensayando más de 10 días hasta el momento.