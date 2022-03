Hassam reveló las razones de su divorcio con Tatiana Orozco: “la maltraté y fui grosero”

El humorista Gerly Hassam Gómez, más conocido como ‘Hassam’, ha sido tema de conversación en los últimos días tras conocerse de su separación con Tatiana Orozco, con quien tiene 2 hijas.

El colombiano dio a conocer la noticia a través de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo se todo’, en donde aseguró que desde hace un tiempo no estaba con Orozco. Además, afirmó que él se quedó con sus hijas.

A raíz de esto, el exparticipante de MasterChef decidió salir en sus redes sociales a dar una versión más amplia de lo que había sucedido con su expareja. “Tatiana y yo hemos decidido dar por terminada la relación en común acuerdo de no jodernos más la vida”.

De igual forma, decidió acabar con los rumores y reveló los verdaderos motivos de su separación. En el video publicado en su cuenta de Instagram, detalló que su expareja “se cansó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”.

De acuerdo con Hassam, la relación llegó a su fin por una infidelidad. “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”.

Sin embargo, dejó claro que la situación de afronta su familia y él ha sido muy difícil, por lo que está tratando de sobrellevar la decisión de la mejor manera.

Por otra parte, el bogotano pidió a sus seguidores respetar la decisión de la expareja, ya que, según comentó, la mamá de sus hijas está recibiendo mensajes incómodos de desconocidos.

“Supe que hay personas que no conocen a Tatiana y que le han estado escribiendo, y si de alguna manera yo puedo arreglar esto les pido que respeten esta situación y no nos juzguen. Sean prudentes a la hora de emitir comentarios”, expresó.

Para finalizar, Hassam pidió a sus seguidores no hacerles casos a los programas de entretenimiento que, según él, se “nutren de la desgracia ajena”.

Vea el video completo del humorista a continuación: