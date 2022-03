Isabella Santiago, participante de MasterChef, se defendió de quienes la señalan de “pedante”

La actriz venezolana y actual participante del programa de televisión de cocina MasterChef Celebrity, Isabella Santiago, ha sido blanco de críticas por el más reciente roce que tuvo con el también actor Ramiro Meneses en una prueba del programa.

En los pocos capítulos que se han visto del reality, la actriz se ha destaco por ser una de las participantes más fuertes, y también, por su carácter al afrontar los retos de cocina.

Isabella Santiago, quien fue la protagonista de ‘Lala’s spa’, tuvo un fuerte encontrón con Ramiro Meneses en medio de un reto en equipos, con el que se buscaba el pin de inmunidad. Los actores no lograron congeniar bien, lo cual terminó en un cruce de palabras entre ambos.

El equipo que era liderado por Isabella terminó perdiendo por la falta de organización del grupo, quienes no se pudieron poner de acuerdo desde un principio.

Tras la derrota, Meneses aseguró que podría haberse tratado de una estrategia para hacer perder a los más fuertes. “No quiero echarle toda la culpa a Isa, pero hay un capitán y ese capitán nos confundió a todos y nos hizo un daño irreparable. Yo no sé si es por estrategia, me voy con los que no tienen delantal y me los decapito a todos de una para que se vayan para allá, muy interesante”.

Luego de ese capítulo, en redes sociales la actriz ha sido muy criticada y también ha sido comparada con la exparticipante Carla Giraldo, quien ganó el reality pasado, por lo que Isabella Santiago salió a responder una serie de preguntas a través de sus redes sociales.

Con la dinámica de preguntas y respuestas, Santiago habló sobre la relación con sus compañeros y las críticas que ha recibido por su carácter.

Frente a la relación con sus compañeros, la actriz indicó que “yo me la llevo bien con todos, estamos trabajando bien y en equipos (…) Estamos desarrollando valores y virtudes a medida que va pasando la competencia. Todo está muy bien”.

Por último, la venezolana respondió a una persona que la cuestionó y señaló de “pedante”. “Pedante es una palabra muy fuerte, y la verdad es que ya estoy tan blindada de tantos comentarios negativos que ya me dan igual. Simplemente soy yo y a veces me dejo llevar por las emociones.”