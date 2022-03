¿Cómo funcionan los fondos de pensiones privados? Asofondos responde

A propósito de la discusión por el futuro del sistema pensional en el país. Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, dialogó en Sigue La W sobre qué diferencia a los fondos privados de los públicos.

La discusión surgió tras las propuestas del candidato presidencial Gustavo Petro en el tema de pensiones.

El régimen de pensiones privado

De acuerdo con Wills, “en el régimen de prima media se cogen las pensiones de todos los afiliados y no se invierten”. Justamente esa sería la diferencia del fondo público con el privado.

Además, aseguró que hay una idea de querer pensiones altas, pero dichos recursos deben salir del ahorro y la solidaridad. “En el sistema privado hay una bolsa común para jalar los recursos”, dijo.

A propósito de cuál de los dos fondos podría ser más conveniente para los pensionados, indicó: “nos prometieron que nos pensionamos con el mismo salario y va uno a ver y no cierran las cuentas. Ala mayoría le sirve un fondo privado, pero que por ejemplo a mi me sirva Colpensiones no significa que todo el país pase al fondo público”.

¿Qué pasa con los ahorros? Asofondos responde a los mitos

Sobre las propuestas de Gustavo Petro en el régimen pensional, indicó: “el problema de los ahorros es que es muy tentador, venga de quien venga, lo que significa es que los $18 billones de los que se han hablado es que se ahorran y se van a gastar, es lo que decimos echarle mano al ahorro”.

Justamente también explicó en detalle cómo funcionan los puntos que hacen parte de los fondos de pensiones.

“Todos los trabajadores hacen un aporte de 16 puntos. Una parte va a la comisión por la administración y que opere la empresa, hay 1.8 que se gasta en seguros pues todos los que pagamos pensión estamos asegurados, 1.5 de solidaridad y la plata lo que queda, 11.5, van a la cuenta del afiliado”, explicó.

El vicepresidente de Asofondos también se refirió sobre el uso de los recursos en proyectos de infraestructura, aclarando uno de los mitos sobre el uso de los recursos.

“Los fondos de pensiones invierten en fondos de capital privado de infraestructura. (...) Son inversionistas pasivos, no gestionamos, somos un socio minoritario que recibe una rentabilidad”, aseguró.

Las propuestas de Asofondos

El vicepresidente de la entidad que representa a los fondos privados indicó que tres de cada cuatro personas no logran pensionarse en el país. En ese marco, indicó que en Asofondos tienen unas propuestas para contribuir en el sistema.

“Hoy en día tenemos un programa que se llama Colombia Mayor, la gente en la práctica no está pudiendo cotizar, la propuesta es aumentarlo a $331.000 que es la línea de pobreza. Si tres de cada cuatro personas no se pensionan, devolvámoselos, pero que se premie el ahorro, esos se llaman Beps, hay que mejorarlos”, indicó.