“Interpondremos una tutela para suspender el escrutinio y volver a hacer el conteo”: Antonio Sanguino

El pasado domingo se llevó a cabo la jornada electoral en la que se elegía Cámara de Representantes y Senado, además de los candidatos presidenciales para este 2022. A las 4 de la tarde se dio el cierre de urnas y se procedió al conteo de votos por cada mesa electoral.

Luego de esto, se emitió el formulario E14, el documento de “resultado rápido”. Además de esto, se entregó otro ejemplar que fue publicado en la nube en la que los votantes tuvieran el conocimiento del resultado. Estos documentos son llevados y verificados por la mesa de comisión escrutadora.

Frente a esto, algunos candidatos y partidos políticos han solicitado un reconteo de votos, pues han encontrado inconsistencias con los distintos grupos de mesas. Además, algunos votantes aseguran que su voto no ha sido registrado, lo que indicaría un “error” o “fraude electoral”.

“Hemos encontrado inconsistencias en el E14, nosotros hemos encontrado gente que voto por nosotros y que no aparecen registrados en el E14″, afirmó Sanguino a Contrarreloj.

Asimismo, confirmó que en medio de unas investigaciones, se ha topado con muy pocos votos desde el boletín 36. “Mis votos solo aparecen en un grupo de boletines (...) Aquí hay una situación gravísima que obliga a un reconteo de votos (...) mis votos aparecen entre el 1 y el 36, de resto solo aparecen solo 200 votos, eso es imposible, inexplicable”.

Por su parte, W Radio ha querido comunicarse con el registrador Alexander Vega, situación que aún no tiene respuesta de él. Debido a esto, Antonio Sanguino afirmó que él si logró una breve conversación con el registrador.

“Yo hable con el registrador y le dije que me resultaba inexplicable recibir 6000 votos menos que en el 2018. A lo que él me contesto que entre jurados y escrutinios podían haber cambios, pero aquí no estamos hablando de 1 o 20 mesas, estamos hablando de cien mil mesas”, apuntó.

Asimismo, el senador se refirió a la respuesta de la MOE en entrevista con Sigue la W, en la que aseguraban que se trataba de un error de los jurados a la hora de llenar los formularios.

“Yo creo que la cosa es mucho más grave, es más, interpondremos una tutela para suspender el escrutinio y volver a hacer el conteo, además vamos a interponer denuncias penales contra jurados de mesas en donde tengo demostrado que me robaron votos”, puntualizó.