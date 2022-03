“5.000 jueces cumplieron un procedimiento, no pueden pretender revisar lo que ya revisaron”: Asonal sobre reconteo

José Freddy Restrepo García, presidente Junta Directiva de Asonal Judicial Nacional. Según él, es importante tener en cuenta la labor de los jueces en medio de la polémica por el reconteo.

“La propuesta del reconteo no es un mecanismo que esté amparado en la ley, no se agota en la cláusula general de competencia del CNE, los reconteos no son generales”, indicó Restrepo sobre la petición del reconteo.

A propósito de la labor de los jueces, aseguró: “5.000 jueces cumplieron con un procedimiento, agotado ese procedimiento, no pueden ahora pretender revisar lo que ya revisaron”.

En medio de la polémica, Juan Pablo Cepero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido en representación del Partido Conservador en la reunión, también se pronunció y aseguró que está de acuerdo con el reconteo de votos.

“Según la Constitución, en cualquier etapa del proceso de escrutinio se puede revisar para lograr la verdad electoral. (...) En democracia debe existir la verdad electoral, hasta este momento no se han cerrado los escrutinios, el CNE tiene capacidad para buscar la verdad electoral”, dijo Cepero.