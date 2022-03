“Está en shock, todos éramos familia”: esposa de conductor de buseta accidentada en San Andrés

Marlén Ávila, esposa de Jaime Osorio, el conductor de la buseta que se accidentó en San Andrés, Santander, permanece día y noche en el Hospital Internacional de Colombia, HIC, en Piedecuesta, orándole a Dios para que su hija reaccioné y salga de la UCI, ya que permanece sedada desde el día del accidente.

La menor de 7 años, Yeri Gabriela, es la niña que fue trasladada el miércoles, 23 de marzo, vía aérea desde San Andrés a Bucaramanga para mejor atención. De los infantes heridos, Yeri es quien está grave y con pronóstico es reservado.

Puede leer: Atentan contra la cira Infantas de Ecopetrol en Barrancabermeja; es el octavo ataque en siete meses

"Está estable, muy enferma, golpeada, tiene muchos raspones, no me han dicho mucho, está en la UCI, estoy con ella las 24 horas, está sedada para que no se mueva y no sienta dolor, toca dejarla quieta, dormida, no moverla, le hicieron la intervinieron porque tenía un vaso roto y le taparon ese vaso para que no siguiera sangrando por dentro", dijo Marlén.

A través de video llamadas se comunica con su esposo, Jaime Osorio, quién está en shock y afectado emocionalmente, solo pregunta por su hija, y clama que le digan la verdad de su estado de salud.

"El está mejor, sigue en Uci, le cuento que la niña estaba mejor, para que él se recupere, el está muy mal, está en shock, me pregunta mucho por su niña, qué cómo está, solo me dice dos palabras, ¿cómo está la niña? y se cansa, no he podido hablar nada del accidente con el, solo pregunta por la niña, me dice que no le diga mentiras. Está en trauma, afectado como papá, tío, primo de los niños, como amigo, es una vereda donde todos nos conocemos, todos somos de la familia, hay ahijados", dijo con lágrimas la señora Ávila.

Puede leer: Darán de alta a siete niños del accidente de tránsito en Santander

Sobre los detalles del accidente todavía no se puede tener una versión directa del conductor, ya que no se refiere al episodio.

Finalmente, Erik Lorena Osorio, de 10 años, que es la otra hija de esta pareja, ya fue dada de alta y está fuera de peligro.