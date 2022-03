“Todo lo hicimos por zoom”: ‘La Ramona’ presenta su nuevo sencillo junto al ganador del Grammy Latino, Yotuel

Este viernes 25 de marzo, ‘La Ramona’ lanzó un nuevo sencillo junto a Yotuel, cantante y rapero cubano que se llevó un Grammy Latino. Se trata de ‘Te tengo y No Te Tengo’, la canción que fusiona los ritmos urbanos de la artista con el rap de Yotuel.

La Ramona, quien fue la telonera del concierto de Miley Cyrus el pasado 21 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá, habló para Contrarreloj anunciando que este sencillo fue todo un reto para ella, pues el trabajo con Yotuel fue 100% virtual.

“Esta canción la escribí en México a finales del 2019, gracias a mi manager Humberto Rodríguez tuvimos el contacto con Yotuel, que es un gran cantante y rapero cubano. La conexión fue instantánea y así fuera a distancia, a él le encanto la canción”, agregó la artista.

Además añadió que todo se logró por medio de la plataforma zoom. “Eso fue loquísimo, fueron un montón de videollamadas, el director de video dirigió todo a través de zoom, pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante “, explicó.

Por su parte, se refirió a la experiencia que vivió en el show de Miley Cyrus. Al parecer, su oportunidad se dio por el gran talento que siempre ha mostrado frente a los de Paramo Presenta, la productora encargada del concierto de la estadounidense.

“Yo no me esperaba esa respuesta tan linda del público. Yo ya llevo una trayectoria con los mismos del Paramo, los que también hacen el estéreo picnic, apenas supieron que se podía tener un telonero nacional me preguntaron si estaba dispuesta, a lo que obviamente dije que si, ya después tuvo que decidir ella, pero le gustó, dijeron que todo era muy acorde a ella”, puntualizó.