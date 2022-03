Asesinan con arma de fuego a una mujer en zona rural de Tierralta

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo sin vida de Sirly Paola Atencia, se encontró en horas de la mañana de este 30 marzo en la vereda Los Arapios, zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. La mujer de 33 años, habría sido atacada con arma de fuego.

“Estamos en el proceso de inspección técnica a cadáver y realizando los actos urgentes que se desarrollan ante este tipo de casos. Se solicitó un consejo de seguridad con la Alcaldía de Tierralta para analizar la situación y determinar líneas de acción frente a este hecho”, informó el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Gabriel Bonilla.

Desde la Alcaldía de Tierralta, el secretario de Gobierno municipal, José Luis Ruiz, manifestó que “rechazamos este tipo de actos que lamentablemente enlutan a la ciudadanía en general, demuestran alto grado de intolerancia e invitamos a que las diferencias por muy grandes que sean, se traten de manera civilizada”.

Esta es la octava mujer asesinada en lo que va corrido del año en Córdoba, lo cual también ha generado rechazo por parte de varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos en esta sección del país.

“Frente al nuevo hecho de sangre en contra de Sirly Paola Atencia Garnot, requerimos que la Fiscalía General de la Nación y los organismos de justicia del país, sean eficientes y eficaces. La sombra de muerte ronda el sur de Córdoba; la recomposición, disputas por el control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los mal llamados ‘ajustes de cuentas’ y ‘limpiezas sociales’ están enlutando los hogares del sur de Córdoba”, precisa la Fundación Cordoberxia.

Entre tanto, desde colectivos de Mujeres, Dary Garnautt, sostuvo que “es otro feminicidio atroz, es otra muestra contundente de que a la violencia en Córdoba está cada día más agresiva contra las mujeres. Vemos tristemente que las autoridades no hacen nada para contrarrestar estos lamentables hechos”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se articulen esfuerzos con el objetivo de proteger a las mujeres del departamento de Córdoba. “No es posible que nos están matando y nuestras autoridades no hacen nada. Además, hay muchas lideresas amenazadas, entre ellas, las exaspirantes a la curul de paz en las anteriores elecciones a Congreso. No se debe maltratar ni violentar a ninguna mujer bajo ninguna circunstancia”.

Sobre Sirly Paola Atencia se estableció que era estilista y que deja dos hijos.

Es de anotar que los ocho casos de violencia que han dejado igual número de mujeres muertas en Córdoba se han presentado en municipios como Ayapel, Montelíbano, Montería, Sahagún, Valencia y ahora Tierralta.