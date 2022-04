Directora de oficina de pasaportes en Santander denunció amenazas

Jessica Moreno, directora de la oficina de pasaportes, en Bucaramanga, a través de una carta, enviada a la Asamblea de Santander, notificó que ha sido blanco de amenazas.

Aseguró en el documento que, se ha sentido intimidada, a causa de supuestos seguimientos, toma de fotos exponiéndola a ella y su familia.

Aseveró que tiene temor de lo que pueda sucederle, por todas las denuncias públicas que ha realizado el diputado, Ferley Sierra, de supuestas irregularidades en la tramitología de pasaportes.

A través de sus redes sociales, el gobernados de Santander,Mauricio Aguilar, lamentó estas amenazas hacia Moreno, "Las mujeres merecen respeto en todos los escenarios. El debate y la diferencia política no puede ser agente de violencia hacia los derechos legale".

"Desde la reunión que tuve con el diputado, donde me amenazó que si no le daba las cita a las 300 personas que él había convocado, dijo que iba a llevar la protesta a mi casa, desde ese día he tenido persecuciones, le han tomado fotos a mi carro, ha dejado de asistir a reuniones de mi hijo para no sentirme señalada, ni señalada por las personas que están en el lugar, dijo Moreno.

Por su parte, Ferley Sierra, el diputado, dijo que no ha hecho nada en contra de la funcionaria, solo ha denunciado las presuntas irregularidades al interior de la oficina, en el que se venderían citas de pasaporte a 150.000.