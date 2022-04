Colombiano acusado en el crimen de Jovenel Moïse, presidente de Haití, se declaró inocente

El colombiano señalado como culpable en el crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se declaró este lunes como inocente en las acusaciones a las que se enfrenta en la Florida, Estados Unidos.

Se trata del exsoldado Mario Antonio Palacios, quien ofreció su declaración de no culpabilidad durante una audiencia ante la jueza federal Lauren Louis en los tribunales de la ciudad de Miami.

Su abogado Alfredo Izaguirre aseguró que Palacios “se declaraba inocente y pedía un juicio por jurado”, declaraciones que aceptó la jueza.

De acuerdo con información divulgada por The Independent, el abogado aseguró al salir de los tribunales: “esto no es algo que ellos planearon, no tenían idea de lo que iba a suceder, no sabían lo que estaba pasando. Esto fue planeado por otras personas”.

El magnicidio contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrió el 7 de julio de 2021 mientras estaba en su casa privada en la ciudad de Puerto Príncipe.

Del grupo de arrestados señalados de, supuestamente, haber cometido el asesinato, 18 eran exmilitares colombianos.