Solo 20 agentes de tránsito regulan la movilidad en Santa Marta

En la citación al secretario de Movilidad, Víctor Medina, ante el Concejo de Santa Marta, quedó en evidencia las deficiencias del tránsito en la ciudad, tales como el mal estado de las vías, la ausencia de agentes reguladores, los trancones, entre otros.

Uno de los temas cuestionados en el debate de control político, es el plan semafórico que funciona actualmente, el cual está sustentado en un estudio técnico elaborado en 2017 por la Universidad Nacional.

El secretario de Movilidad, Víctor Medina, aseguró que el estudio de la Universidad Nacional se encuentra vigente, sin embargo, desde la cartera se encuentra actualizándolo para que aliviane la carga vehicular en los semáforos.

“Una de las ayudas para mitigar el caos que enfrenta Santa Marta a cualquier hora del día es la optimización de la red semafórica y una buena labor de los agentes de movilidad. Aquí lo que se evidencia es que no se muestra las actualizaciones de esos planes tal como lo establece la Resolución 3443 de 2016”, señaló la concejal, Miguelina Pacheco.

De otra parte, se refirió a la insuficiencia en el número de agentes de tránsito, cada uno tendría que atender a 3.985 vehículos, pues la ciudad pasó de 68.832 automotores en 2020 a 79.700 en 2022. Solo 20 agentes de tránsito regulan la movilidad de los vehículos en Santa Marta.

Asimismo, se conoció que una de las grúas al servicio de la concesión Siett aparece en el informe de AutoFact a nombre de la madre del mismo secretario de Movilidad. El vehículo con placas KKL – 497 circula en la ciudad movilizando motos y carros a los patios.

No obstante, el secretario Medina aseguró que el vehículo ya no se encuentra a nombre de su madre sino de un particular con quien no tiene relación.