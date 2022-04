Alfonso Prada: “Juan Manuel Santos no está haciendo una adhesión a través mío”

Como lo anticipó La W, el abogado Alfonso Prada asumió la jefatura de debate del candidato presidencial, Gustavo Petro.

Y a pesar de haber sido la mano derecha del expresidente Juan Manuel Santos, en su anterior cargo como secretario general, aclaró que el exmandatario está alejado de la política.

“Él está tranquilo dictando clases en la Universidad de Columbia, no está haciendo una adhesión a través mío, para nada. Tengo una gran relación con él pero cuando le conté que venía para acá me dijo: ‘lo autorizo que cuente que hablamos ayer muy largo rato y además cuéntele al país que le dije lo mismo que les digo a los candidatos que van a visitarme, a los líderes, a los congresistas’. Me dijo, ‘Alfonso, si usted tiene la convicción de que ese es el camino que defiende un gran legado que nos conduce seguramente al camino de la paz en Colombia me alegra que lo tome”, comentó.

También dijo que Santos se mantendrá independiente de las campañas y que seguirá disfrutando a sus nietos.

Igualmente, destacó que Petro ha sido un hombre respetuoso de las instituciones y de la Constitución Política, y que su propósito es tender puentes y defender la paz.

“A mí no me vienen con el cuentico de que esto es un salto al vacío, de que se van a ir de Colombia los empresarios, que es que aquí no había posibilidad de vivir tranquilos con semejante gobierno que además se va a quedar 20 o 30 años porque nadie lo va a sacar”, agregó.

Por su parte, Petro señaló que esta jefatura de debate “tiene que ver con el diálogo con otras fuerzas sociales y políticas en el país; con dirimir, proponer y construir unas mayorías nacionales que vienen creciendo”.