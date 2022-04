¿Alcaldes participando en política en el Congreso Nacional de Municipios?

Cartagena

La llegada del candidato presidencial, Federico Gutiérrez al Congreso Nacional de Municipios convirtió uno de los salones del Centro de Convenciones de Cartagena en un lo que podría ser visto como un escenario de participación en política.

Gutiérrez entró y de inmediato varios de los cientos de alcaldes que asistían a la Cumbre empezaron a aplaudirle y a ovacionarlo como su presidente.

Ante la acogida, el candidato de Equipo por Colombia empezó a recorrer el auditorio saludando en medio de la romería de los actuales mandatarios, que por ley, tienen prohibido participar en política. Algunos le pedían fotos y otros selfivideos con saludos para sus pueblos.

Mandatarios como Marco Adrián Artunduaga, alcalde de Timaná: tomó la vocería y empuñando la mano derecha empezó a gritar: “Fico, Fico” y a animar a sus colegas a gritar en apoyo al aspirante.

Otros mandatarios conversaron con algunos de los integrantes del equipo de Fico en Bolívar. Dentro de esos estaban los alcaldes de Santa Rosa de Lima, Arenal, y Villanueva, la subregión conocida como La Línea.

Justo en medio de ese diálogo, el alcalde de San Juan Nepomuceno, Wilfredo Romero Vergara, le dijo a uno de los colaboradores de candidato Gutiérrez y a otros alcaldes de la región que él le puede poner hasta 40 mil votos.

“No, no, allá no, la Línea no sirve. Allá tienen dos mil votos, eso no sirve. Yo les pongo 40 mil”, fue lo que dijo Romero para interrumpir el diálogo de los alcaldes de esa región.

Al final se la intervención de Fico en esa cumbre, varios alcaldes solicitaron el uso de la palabra, sin embargo, el propio Director Ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro, anfitrión del evento dijo que no recomendaba esa ronda de intervenciones porque podría terminar interpretándose como participación en política.

