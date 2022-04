En plena audiencia a un juez se le quedó prendido su micrófono y esto pasó

En medio de una audiencia celebrada en la ciudad de Bogotá, se denunciaron irregularidades por parte de un juez de la República, a quien en pleno receso de la diligencia se le quedó prendido el micrófono y se pronunció sobre el proceso judicial mientras hablaba por teléfono.

Los hechos se presentaron en medio de un pleito entre las empresarias y hermanas Lisette Herazo y Diana Herazo, dueña y Gerente general de OINSAT S.A.S (una de las empresas de suministro, instalación y mantenimiento de ventilación mecánica y equipos de aires acondicionados más grandes de Colombia).

Durante la audiencia la Representación de Víctimas solicitó ante el juez 55 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá, Carlos Arturo Vidal, el restablecimiento de derechos.

Una vez el abogado Luis Gabriel Chaves (representante de víctimas) termina de hacer la petición, el juez procede a dar un receso de 15 minutos con el fin de que se corra traslado de las pruebas. En ese receso el juez deja su micrófono abierto y realiza comentarios en contra del jurista mientras habla por teléfono con alguien que conoce del proceso.

JUEZ: “Este man habló tanta carreta que ya ni sé por dónde empezar, pero pa´ mi eso no procede, eso no procede. La tutela incluso no le dijo nada, sino sencillamente le dijo al juzgado que respondiera, ¡no más! Nada no nada, si sí es decirle al despacho, oiga conteste.

“Sí está pidiendo, está pidiendo (…) lo de los embargos excesivos pero que no se levanten los embargos … no le dice nada, nada, nada, nada. Va a decir que está desesperado allá… A ver si si si si si le dice si le solucionan al cliente es para que no… debe decir algo así”.

“¿Y ahora como voy a suspender yo un registro corpo…? es que el registro es… si es que el banco aparte le dice eso, no sé. Demuestran verdaderas (no audible) que un examen del perito, ¿el perito está debidamente avalado por la rama judicial?, un perito adscrito a la rama judicial para que digas que verdaderamente, eso es serio (…)”

Por mí no, precisamente de eso de trata el proceso penal que están investigando después de que la Fiscalía haga su trabajo, muchas ganas de cobrarle a los clientes para sacarles la plata y cobrar mientras… tenaz, ahora hace falta que la Fiscalía diga que sí con tal de investigar pues para…”

El abogado Chaves denunció que aún no se había dado traslado de los elementos de prueba como para que el juez estuviera refiriéndose a los mismos con una decisión y postura ya tomada.

Por otro lado, el abogado criticó que en el receso se dieron cuenta que el juez se encontraba distraído viendo la carrera de ciclismo de La Vuelta al País Vasco como se evidencia en el audio del receso.

El abogado Luis Gabriel Chaves recusó al juez por estos hechos.

Escuche la audiencia: