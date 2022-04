Ingreso solidario: ¿cómo reclamar pagos de giros que ya expiraron?

Photo taken in Envigado, Colombia / Ricardo Vallejo / EyeEm

El pago de Ingreso Solidario fue diseñado por el Gobierno para apoyar a los hogares con dificultades económicas. Actualmente la cobertura ha llegado a más de cuatro millones de familias beneficiadas desde marzo de 2022.

Ingreso Solidario prioriza a los hogares que están registrados en condición de pobreza en el Sisbén IV. El monto que se recibe es de $380.000, que equivale a un pago bimestral dividido en $190.000 mensuales.

¿Cómo reclamar pagos que ya expiraron?

Aunque el pago de Ingreso Solidario se realiza cada dos meses, y el próximo será en mayo, el director técnico de Prosperidad Social, Édgar Picón, aseguró que se puede reclamar en el mes de abril el monto de aquellos que han expirado.

“Los recursos no cobrados de Ingreso Solidario no se pierden. Si no cobró algún(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril. Prosperidad Social anunciará la fecha cuando estén disponibles los recursos”, indicó.

@ProsperidadCol anunciará la fecha cuando estén disponibles los recursos. — Édgar O. Picón Prado (@PiconPrado) April 4, 2022

Los beneficiarios pueden acceder a los pagos a través de una cuenta bancaria de ahorros o un giro postal.

¿Cómo saber si es beneficiario de Ingreso Solidario?