“Piedad dice que no se tomó fotos, pero Petro sí fue y se las tomó”: María Jimena Duzán, sobre advertencia de trampa al Pacto

La periodista María Jimena Duzán conversó en Sigue La W a propósito de la situación de Piedad Córdoba. Ella logró hablar con la senadora anteriormente sobre unas fotografías que fueron tomadas cuando anunció su candidatura y advirtió en su momento de una presunta trampa al Pacto Histórico.

Según el relato de la conversación que sostuvo con la senadora, se habla de la intención de unos sujetos de conocer a Gustavo Petro en diciembre pasado.

“Llegaron un día al coctel que Piedad tenía para anunciar su candidatura, ella dice que no se tomó fotos, pero Petro sí fue y se tomaron fotos, eso es lo que ella me cuenta. Llamo a la campaña de Petro para contarles si ellos sabían lo que había pasado y estos señores fueron los que participaron en la captura del hermano de Piedad Córdoba”, contó Duzán.

Sobre la forma en la que esas imágenes podrían afectar la campaña de Petro, indicó que hay que preguntarse sobre la forma en que podrían ser usadas esas fotos y lo que se sabe del episodio.

“Es inconcluso, no le ha contado la verdad a Petro y se la contó parcialmente. No creo que Piedad esté hablando por las cárceles, pero hay muchas preguntas sin responder, no nos ha dicho su relación con Álex Saab”, dijo.