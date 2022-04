Exclusiva: Que Federico Gutiérrez muestre las pruebas, jamás me he reunido con Piedad Córdoba: alias ‘Douglas’

A propósito de la situación de la senadora Piedad Córdoba, José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, habló en exclusiva en Sigue La W. Es señalado por el candidato presidencial Federico Gutiérrez de reunirse con Piedad Córdoba para supuestamente negociar beneficios.

El también exjefe de La Oficina indicó que, tras las declaraciones de Federico Gutiérrez, debería “mostrar las pruebas” y desmintió cualquier acercamiento con la senadora o su hermano Álvaro Córdoba.

“Jamás me he reunido con esa señora (Piedad Córdoba), no la conozco personalmente, jamás he tenido un sí o un no con ella. Nunca he cruzado una palabra con esa señora ni con el hermano (Álvaro Córdoba), él llego al pabellón donde estaba, pero nunca ni un saludo”, aseguró alias ‘Douglas’.

En cuanto a las supuestas reuniones para hablar de rebajas de pena a cambio de apoyo a un candidato, indicó que “eso nunca ha pasado”.

Su relación con La Oficina

José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, se refirió sobre la relación con La Oficina y su desmovilización en 2005.

“Yo no alcancé a ser gestor de paz, antes de caer preso tenía una mesa de trabajo con ellos. (…) Siempre estuve en la mesa, en la cárcel de Itagüí me reunía allá con el secretario de Gobierno, lo único que hicimos fue tomarnos la foto porque la mesa la tumbaron”, indicó.