Miguel Ángel Del Río negó infiltraciones en la campaña de Federico Gutiérrez

Desde Barranquilla, el abogado Miguel Ángel Del Río, se refirió a la polémica generada recientemente, señalando que no ha dado órdenes de infiltrar otras campañas políticas.

De acuerdo con la información que entregó en medio de una rueda de prensa este lunes, señaló que la información no es cierta y que las denuncias que han recibido obedecen a ciudadanos y personas dentro de las campañas que están inconformes y que les han entregado datos sobre las mismas.

“La campaña de Federico Gutiérrez sale a hacer una especie de crítica como si nosotros estuviéramos construyendo un andamiaje que tiene como propósito tener alfiles en cada una de las campañas para que nos pasen información y eso no es cierto. Es decir, yo no he dado la orden ni la autorización, ni la directriz de que personas que trabajen con nosotros, ingresen a campañas políticas de adversarios con el propósito de espiarnos o infiltrarlos”, afirmó Miguel Ángel Del Río.

Igualmente, señaló que los datos que han recibido obedecen a estrategias de compra y venta de votos en la Costa Norte de la región.

Asimismo, el abogado Del Río anunció la instalación del ‘Frente anticompra de votos en el Caribe’, que consiste en un grupo de abogados que acompañarán las denuncias sobre este tipo de delitos y que tendrán sede en el Caribe, en compañía de la Fiscalía General de la Nación y la Policía.

Además, el abogado se refirió a casos en los departamentos de Sucre y Sincelejo, donde, según él, habrían entregado “cascos y dinero” a cambio de participar en marchas de campañas políticas.

Finalmente, afirmó que también cuenta con información sobre denuncias de empleados de empresas de familias políticas, en las que habrían sido obligados a participar de eventos masivos en favor del candidato Federico Gutiérrez.

“Tenemos información adicional sobre empleados que trabajan en empresas de la familia Char que están recibiendo coacciones y presiones y serán denunciados igualmente”, aseguró el abogado.