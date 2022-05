“Hay que leer la constitución”: policía de Bucaramanga sobre problema de judicialización por robos

Sigue La W conversó con el coronel Misael Quiroga, comandante Operativo de la Policía de Bucaramanga, a propósito de la situación de inseguridad en la ciudad. Habitantes han denunciado que los robos a mano armada han aumentado en las últimas semanas.

Ante los problemas de judicialización y captura de responsables, aseguró que la ciudadanía debería cumplir un papel activo, refiriéndose a la Constitución.

“Hay que conocer en el artículo 32 de la Constitución, es claro. Yo creo que todos debemos conocer la Constitución, conozco gente que no lee, todo ciudadano puede proceder ante un hecho punible y con el apoyo de las instituciones entrar a poner a disposición a una persona”, aseguró el coronel Quiroga.

Ante las críticas por su sugerencia que todo ciudadano debería conocer dicho artículo de la Constitución, reveló las cifras de acción por parte de la Policía de Bucaramanga.

“Actualmente Bucaramanga y el Área Metropolitana cuentan con 3.486 policías, solo en Bucaramanga hay 2.283, 1.003 en especialidades como inteligencia y judicial”, dijo en la entrevista.

Las denuncias por robos en Bucaramanga

Habitantes de Bucaramanga y su Área Metropolitana denunciaron en Sigue La W los robos de los que han sido víctimas. De acuerdo con los testimonios, la inseguridad está “desbordada” por cuenta de atracos a mano armada.

Juan Carlos Jaimes, hermano de Édgar Manzano, a quien asesinaron en medio de un robo en enero del 2022, relató en Sigue La W que su familiar sufrió dos impactos de bala.

“Los abordaron personas de nacionalidad venezolana para despojarlos de sus pertenencias, uno de ellos le propinó dos impactos de fuego, hasta el momento hemos visto la negligencia porque van cuatro meses de lo sucedido y no hay ninguna pista”, aseguró.

Mauricio Plata, víctima de un robo en Floridablanca a principios de 2022, contó que fue víctima en su casa y aunque trató de colaborar a las autoridades, no ha visto mayores avances en su caso.

“El robo fue a las 5:00 de la mañana y la Policía llegó a las 3:00 de la tarde. Dijeron que las huellas no servían, como la Policía no hizo nada, yo me tomé la tarea de dar con ellos, son ladrones reincidentes, personas que ya habían salido de la cárcel”, contó.