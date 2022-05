Diputados del Magdalena rechazan renuncia de funcionarios de la Gobernación para irse con Petro

En sesión extraordinaria de la Asamblea del Magdalena, los diputados lanzaron críticas y rechazaron la presunta participación en política del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, según ellos, porque se le está volviendo costumbre desarmar su gabinete cuando hay campaña política.

Manifestaron que la salida de 9 funcionarios del gabinete es un atraso al plan de desarrollo del departamento, la ejecución de programas y proyectos.

“Desde el primero de enero del 2020 se ha dedicado a hacer política y no a ejecutar el plan de desarrollo, los magdalenenses empobrecidos, hoy somos el tercer departamento con el mayor índice de pobreza monetaria y al gobernador eso no le importa. Pero todos los días está metiéndose en política, se mete con el Gobierno Nacional, con las instituciones y que no se le olvide que él también representa la institución”, afirmó el presidente de la Asamblea del Magdalena, Jair Mejía.

Le puede interesar: Funcionarios de la Alcaldía y Gobernación del Magdalena se adhieren a la campaña de Petro

Por otro lado, el presidente de la corporación también se refirió al tema asegurando que el departamento vive en una “inestabilidad, cuando por cada cartera pasan hasta 7 funcionarios en un año y no se le da continuidad a la ejecución y la planificación que pueda hacer ninguno de ellos”.

Asimismo, la diputada Claudia Aarón dijo que “frente a la forma irresponsable en la que se maneja el gobierno departamental. Vemos un gobernador metido en campañas políticas de manera certera, nos damos cuenta cómo el gobernador del Magdalena prescinde de todo el gabinete departamental, inmediatamente lo secunda la señora Alcaldesa de Santa Marta, haciendo lo mismo con los secretarios distritales”, afirmó.