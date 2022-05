El choque entre el alcalde Dau y el cuestionado Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca

Un nuevo choque se registró esta semana entre el alcalde William Dau y el cuestionado empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca. Esta vez se dio por la inasistencia de cuatro de seis alcaldes que habían sido citados para firmar el inicio de Junta del Área Metropolitana de Cartagena. Resulta que al encuentro solo asistieron Dau, el alcalde de Villanueva, Edwin Puerta y como invitado el de Turbaco, Guillermo Torres.

Ante la inasistencia de los alcaldes de Clemencia, Santa Rosa, Santa Catalina y San Estanislao, Dau indicó: “yo me puse a atar cabos con un correo electrónico anónimo que me llegó hace dos días, diciendo que, frente a unas declaraciones que yo di en una reunión pasada sobre el Área Metropolitana, ‘el Turco’ Hilsaca convocó supuestamente a los alcaldes para decirles que no se metieran en el tema y que se atuvieran a las consecuencias”.



Por primera vez el empresario, quien es investigado por sus supuestos lazos con organizaciones criminales, le respondió a Dau, negó haber citado a los alcaldes y dijo que no está en el país.



“Que se dedique a administrar, a ver la ciudad, para eso lo eligieron, pero ahí está el Centro prostituido, lleno de drogas, la inseguridad, la pobreza. Ya tengo varias demandas en su contra y le pondré otra. Cada vez que saque algo mío, lo demando, porque no tengo nada que esconder”, fue lo que le dijo Hilsaca a El Universal.

Más adelante ‘el Turco’ negó ser contratista, a pesar de que hasta hace poco fue poder a la sombra del alumbrado público cartagenero y algunos medios lo llaman “el amo del alumbrado público” de Colombia.

“El señor (Dau) dice que yo contrataba, no contrato; me ha ligado con toda cantidad de cosas en las que no tengo absolutamente nada que ver. No sé qué le pasa. Todo lo que sucede, soy yo. Siempre busca culpables para tapar la ineptitud de sus actos y la falta de respeto hacia la gente y los organismos del Estado. A todo el mundo le falta el respeto”, expresó.



Hasta ahora, Dau no se ha referido a las declaraciones del polémico empresario.