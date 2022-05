Villamaría, sin respuestas del proyecto presentado para mejorar el servicio agua

Habitantes del municipio de Villamaría, Caldas, no aguantan más que cada vez que se registran fuertes precipitaciones en esta región del país, se queden sin el servicio de agua por deslizamientos de tierra que taponan las bocatomas.

Jhonier Alejandro Ramírez, expresó para Noticias Contrarreloj de La W Radio que, la localidad tiene el mismo sistema de acueducto desde 1996 cuando su población era la mitad de lo que es hoy.

Agregó que, el crecimiento urbano, la construcción de nuevos edificios y planes de vivienda no es coherente con el sistema de acueducto, además de la zozobra por los cortes intempestivos, desmejoran la calidad de vida de los habitantes.

Indicó que, el alcalde actual, radicó un proyecto con viabilidad jurídica y técnica desde junio de 2021 ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero a la fecha no se evidencian soluciones, no hay servicio óptimo y el valor de las facturas no disminuyen.

Por último, explicó que, desde el mes de mayo la ciudadanía viene recolectando unas firmas para solicitar al Gobierno Nacional, que priorice este proyecto y le otorgue calidad de vida a esa región.

