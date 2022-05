Paro armado del Clan del Golfo: más del 90% del transporte intermunicipal está paralizado en Córdoba

Hambre, miedo, comercio cerrado y falta de transporte son el común denominador en el departamento de Córdoba en medio del paro armado promovido por el Clan del Golfo, tras la extradición de quien fuera su máximo cabecilla, alias ‘Otoniel’.

En la Terminal de Transporte de Montería solo se han tenido tres despachos, según el reporte entregado por las directivas en la mañana del 7 de mayo. Además, precisaron que el 99% de la operación estaba paralizada y viviendo un verdadero drama con pasajeros que no han podido salir de esta ciudad.

Paro armado en Córdoba:

“Lo que me preocupa de todo es que hay gente en la Terminal represada, gente que vino el jueves de Cartagena y no pudo salir hacia Apartadó porque quedaron atrapados. No tienen familia aquí en Montería, no conocen a nadie y les estamos prestando los servicios gratuitos, están recibiendo los alimentos en un restaurante que está aquí en la Terminal”, dijo la directora Operativa de la Terminal de Transporte de Montería, Sixta Lora.

Así mismo, aseguró que están llegando pasajeros a quienes les están dando de alta en las clínicas y el hospital, y que son personas provenientes de Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica que no han podido devolverse y no tienen a nadie en Montería.

De este modo, los despachos que se han tenido hasta el momento son hacia Barranquilla, Sincelejo y Turbo.

De otro lado, el comercio sigue cerrado en gran parte del departamento de Córdoba, pese a que, recientemente, los ministros de Defensa y del Interior, habían ordenado a la fuerza pública restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, esto motivó un comunicado de la Federación de Comerciantes de Córdoba para que los diferentes establecimientos abrieran sus puertas. Sin embargo, la solicitud hasta el momento solo se habría acatado por un 10% del comercio de la ciudad de Montería, donde se adelanta una caravana de seguridad para mantener el orden público.

“El comercio aquí en Montería está abierto en un 10%, centros comerciales, locales de los centros comerciales, supermercados; estamos haciendo un recorrido parcial por toda la ciudad, hemos encontrado quietud. Recorrimos el Centro, La Granja, Cantaclaro, vamos a salir del Mercadito del Sur y todo en total tranquilidad. Invitando a la ciudadanía a que mañana, un día muy comercial, Día de las Madres, pero estamos solicitando para que esta celebración se haga efectiva el 15 de mayo, y estamos acompañando a los comerciantes desde Fenalco, Cámara de Comercio, Gaula de la Policía y todos los entes competentes en esta apertura de comercio”, dijo la directora de Fenalco en Córdoba, María Estela Gómez.

En medio de este paro armado también se han registrado enormes filas en varios lugares de abastecimiento del sur de Córdoba donde se abre por poco tiempo, pese al acompañamiento de militares y policías.

Hasta estos sitios llegan las comunidades en busca de comida en zonas como Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y la zona costanera.

“Nuestra Regional de Córdoba reporta desabastecimiento de alimentos en algunos municipios, principalmente costaneros como San Bernardo del Viento y Moñitos, donde se dificulta el transporte de gas y la prestación de los servicios públicos como la recolección de basuras. Se observa con preocupación la afectación en la prestación del servicio de salud en la mayoría de los municipios del departamento, donde solo hay habilitado el servicio de urgencias y no el de consulta externa, así como los traslados de cuarto nivel”, advierte la Defensoría del Pueblo en Córdoba.

Mientras, las autoridades entregan un reporte de capturas de 16 presuntos integrantes del Clan del Golfo, como presuntos responsables de participar en este paro armado. Once de estas capturas se habrían registrado en el Área Metropolitana de la ciudad de Montería y el resto en municipios como Sahagún, Tierralta y Valencia.

Asimismo, se ha indicado que durante esta acción terrorista 18 vehículos han sido incinerados en los municipios de La Apartada, Momil, Puerto Libertador, Purísima, Planeta Rica, Cotorra, San José de Uré, Tuchín, Montelíbano, Montería y Cereté, sin reporte de lesionados afortunadamente.