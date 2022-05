Exsecretario de Salud de Santa Marta fue sancionado por irregularidades en vacunación contra el COVID-19

Mediante un fallo disciplinario sancionatorio de primera instancia, el personero delegado con Funciones de Conocimiento y Juzgamiento, resolvió la suspensión del ejercicio del cargo por el término de diez meses contra Henrique Toscano Salas, en calidad de secretario de Salud de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para la época de los hechos.

Según el documento entregado por la entidad, por la presunta “omisión de sus funciones al incumplir con lo establecido en el Decreto 109 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación (PNV) contra el COVID-19; toda vez que los señores Ana Manjarrés Montero, Fabio Navarro Campo, Lizeth Aguirre y Margareth De León, no cumplían con los requisitos mínimos determinados en la norma indicada de acuerdo a la fase 1, etapa 1 y 2 señaladas en el Plan Nacional de Vacunación; sin embargo, les fue aplicado el biológico”.

Asimismo, la Personería aseguró que algunos de los vacunados no tenían vínculo contractual vigente y sus actividades contractuales no estaban relacionadas directamente con la atención de pacientes COVID para la fecha, por lo que no debieron ser vacunados.

Por lo anterior, como agente garante de los derechos de los ciudadanos y del Estado, la Personería Distrital tramitó esta actuación en el marco de un proceso de investigación disciplinaria cuyo resultado en primera instancia fue la sanción anteriormente mencionada.