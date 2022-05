Madre denuncia que presuntos abusadores de su hija todavía siguen estudiando en el mismo colegio

Bogotá

Tras conocerse en las últimas horas la denuncia en Bogotá sobre el presunto abuso sexual de una niña de 13 años en un colegio del sur de la ciudad por parte de algunos compañeros, tras ser forzada a entrar a uno de los salones en varias oportunidades, la madre de la menor en diálogo con W Radio, pidió justicia tras este hecho y agregó que los presuntos responsables, aún siguen estudiando en el Colegio Jaime Pardo Leal.

“No me dicen nada productivo, el ICBF me dicen que ellos como adolescentes tiene derecho al estudio, pero no podían seguir en el colegio por el daño que han hecho, eso me dieron a entender cuando hablé con dos orientadores, al colegio no le interesa, yo les dije que que íbamos a hacer, que me dicen, yo hablé, yo vine y expuse el caso porque mi hija tiene una discapacidad auditiva y yo les dije que no les importo, me habían dando su palabra.”

“Ellos me las subían al quinto piso, eso es desde hace 4 meses, ella me dice que son 4 jóvenes, yo solo quiero que se haga justicia, que el colegio haga algo, que uno se sienta seguro, pero la solución de ellos es que ellos son niños y tienen derecho, me dan a entender que mi hija no tiene derecho a nada, prácticamente no les importa, no siento el respaldo de los profesores y eso que ella está desde primaria ahí.”

Ante estos hechos, desde la Secretaría de Educación rechazaron cualquier acto de violencia en contra de estudiantes y aseguraron que “estamos trabajando de manera articulada con las entidades garantes de derechos de orden nacional y distrital para que se tomen todas las medidas necesarias, encaminadas a investigar y sancionar a quien atente contra la integridad de estudiantes”.

“Este tipo de situaciones nos preocupan y nos causa mucho dolor y haremos acompañamiento a la niña que fue víctima y a su familia, lo mismo que a todos los involucrados que lo requieran. En la Secretaría de Educación somos líderes en procesos de prevención de violencia sexual y violencias basadas en género”.

Sin embargo, el Distrito aclara que “en este caso particular, los familiares de la niña se acercaron a la institución educativa el viernes 6 de mayo para dar la alerta sobre lo que venía ocurriendo con su hija, no obstante, esta alerta se da por hostigamiento escolar y no por violencia sexual”.