Armando Benedetti a Carlos Felipe Mejía: “usted es el tipo más bruto de este Congreso”

Los senadores Armando Benedetti y Carlos Felipe Mejía protagonizaron un duro enfrentamiento en el Capitolio Nacional.

El primero en intervenir durante la plenaria del Senado fue el congresista del Centro Democrático, quien mencionó a Benedetti mientras le dirigía unas palabras al senador Roy Barreras.

“A usted no lo tocan, usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país, entre los que está usted y Benedetti, que no los tocan, ustedes son intocables de la justicia colombiana. Yo no sé qué es lo que tienen y qué es lo que hacen”, dijo.

Ante estas declaraciones, el senador Benedetti le respondió que la Corte Suprema de Justicia concluyó que él no tuvo algún incremento patrimonial injustificado o alguna relación con Odebrecht.

Además, dijo que el discurso del senador Mejía “es tonto y pendejo”.

“Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 108 senadores, hasta de su partido, de que usted es el tipo más bruto de este Congreso de la República. No se ha leído un libro, habla todo el día güevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo, o sea se murieron Chávez y Castro y usted sigue hablando de esas güevonadas”, señaló.

A propósito, el Centro Democrático hizo un pronunciamiento rechazando dichas afirmaciones.