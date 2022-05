Erosión sigue afectando a la población del municipio de Salamina, Magdalena

Habitantes del municipio de Salamina, se mantienen en alerta, luego de que se presentara nuevamente un fenómeno erosivo en la vía, por el aumento de los niveles del río Magdalena, aseguran que los trabajos realizados por parte de las entidades competentes no han sido suficientes.

Cabe recordar, que en los estudios para la solución a la erosión en Salamina se propuso la instalación de 7 espolones de diferentes longitudes para la estabilización de la orilla y la construcción de un dique de 10 kilómetros desde Salamina hasta El Piñón, para el control de inundación, además del dragado parcial de la isla Tamarindo.

“En los tramos anteriores ya el ferry no existe, varias fincas han perdido hectáreas y la solución ha sido rodar el muro de contención unos metros más abajo, pero la pregunta que siempre les he hecho es que ahora que llegue a la cabecera municipal, me imagino que van a rodar el pueblo no sé lo que van a hacer”, manifestó Benjamín Santos, comerciante del municipio de Salamina.

Esta situación de seguir empeorando, según la comunidad, no solo afectaría a Salamina, también a otros municipios como El Piñón y Cerro de San Antonio.