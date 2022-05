Mientras suspenden a alcaldes, a Duque le engavetan proceso por posible participación política

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Desde el 9 de agosto del año pasado tiene engavetado un caso contra el presidente Iván Duque por presunta participación en política.

En esa fecha, el senador Antonio Sanguino interpuso una queja disciplinaria contra el mandatario porque en entrevista con El Tiempo dijo que Federico Gutiérrez “era un hombre de una gran capacidad gerencial, de una gran calidad humana, cercano a la gente, sensible y con una familia muy bonita”.

Y cuando Enrique Peñalosa era precandidato presidencial, aseguró que era el mejor alcalde que había tenido Bogotá en toda su historia.

Asimismo, habló de Alejandro Char y dijo que logró la transformación de Barranquilla y que tenía una gran capacidad de ejecución, al igual que los demás exalcaldes.

El 20 de octubre, este caso se les asignó al representante liberal, Andrés Calle, y al representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, quien además es el presidente de la comisión.

Pero, al sol de hoy, la comisión no lo ha discutido, ni siquiera lo ha puesto a consideración del orden del día. Y aunque el congresista liberal, y coordinador del proceso, ha pedido investigar los hechos y recoger testimonios para tomar una decisión, esto no ha sido concertado con el congresista del uribismo, quien reconoció que no han avanzado y no se ha estudiado el tema.