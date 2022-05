Líder social cordobesa teme por su vida tras el retiro de su esquema de protección

handsome bodyguard standing and listening message with security earpiece on helipad / LightFieldStudios

La líder de restitución de tierras del departamento de Córdoba, Maritza Salabarría, denuncia en Contrarreloj que en los últimos días le quitaron su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, la mujer que ha logrado la entrega de tierras a más de 265 víctimas y ha sobrevivido a más de tres a tentados ahora está encerrada en su casa sin poder continuar con su trabajo.

“Tengo que ir dos veces a Córdoba y no lo puedo hacer sola. Yo me muevo con mis dos hombres de seguridad, la Policía sabe por lo que hemos pasado, y no entiendo por qué hacen esto cuando uno más lo necesita. Yo no puedo ir sola a Córdoba porque me matan”, dijo Salabarría a W Radio.

Al preguntarle a la Unidad de Protección por esta denuncia, que lleva más de un mes, aseguran que aún no tienen conocimiento de la situación de la lideresa que desde el 1997 ha vivido la guerra luego que asesinaron a su padre y desaparecieron a su esposo.