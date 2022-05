La Clínica del Occidente informó que la Policía nunca le notificó sobre el caso del ingeniero Camilo Restrepo

A través de un comunicado la Clínica del Occidente advirtió que el personal nunca fue informado de la presencia de Camilo Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución, “tampoco le fue reportado que necesitara atención médica o servicios de salud. Nadie se acercó a la puerta de Urgencias para informar que se encontraba allí y él tampoco se acercó en ningún momento.”

La institución asegura que ésta declaración está respaldada por las grabaciones de las cámaras de seguridad del circuito cerrado de televisión de la institución.

“En ellas se observa que a las 3:19 a.m. del viernes 13 de mayo, llega a la puerta de urgencias una patrulla de la Policía Nacional y se estaciona en la carrera 71c. A las 3:21 a.m. desciende un hombre del vehículo, con acompañamiento policial. A las 3:23 a.m. el vehículo de la Policía se retira del lugar y la persona que descendió del vehículo no se alcanza a visualizar, pero, al parecer, se encuentra en el andén donde fue dejado después de bajar del vehículo.”

“A las 3:28 a.m. se observa que esa persona se desplaza por la carrera 71c hacia la Avenida las Américas. Esa es la última vez que se visualiza en las grabaciones.”

Finamente la clínica reitera que el protocolo de atención de cualquier persona que requiere de servicios de salud consiste en que, en la puerta de la institución, la persona o un acompañante, informan al personal que se necesita la atención y se le da el ingreso para iniciar el procedimiento de servicio.