“Me genera orgullo visibilizar a Colombia”: Leo Espinosa, sobre su premio a mejor chef mujer del mundo

La chef colombiana Leo Espinosa fue reconocida como la mejor chef mujer en el mundo. Su reconocimiento lo recibirá en persona en una ceremonia el próximo 18 de julio desde Londres.

Su cocina fue elegida ganadora en la lista de Los 50 mejores restaurantes del mundo, donde se destacan las más creativas y vanguardistas por miles de votantes.

En diálogo con La W, Leo Espinosa expresó lo que significa el premio para su cocina. “Lo tomo como un reconocimiento al trabajo en Leo desde hace 16 años, me genera orgullo visibilizar al país, es una gran oportunidad para que el país se reconozca, voy a seguir trabajando como de costumbre”, aseguró.

A propósito de su premio, indicó que se trata de una oportunidad para que se reconozca el trabajo de las mujeres en la alta cocina.

“Las mujeres no han tenido participación importante en la alta cocina, son las matronas y las que dirigen las cocinas tradicionales. Es una forma de dar cabida a que las mujeres también podemos pertenecer a este mundo”, contó Leo Espinosa.

Además de la labor en su cocina, indicó que en su trabajo también es importante tener en cuenta otros aspectos. “La alta cocina es tensionante, hay que poner atención a todos los detalles y no solo en la cocina, no quisiera que este premio me contagiara de ego”, agregó la chef colombiana.

Finalmente se refirió sobre la labor social, que la ha llevado a visibilizar los sabores de la costa pacífica. “Comencé en 2005 y en 2007 viajé por Colombia, me doy cuenta que existe un olvido hacia las comunidades del Pacífico e inicié una fundación por la reivindicación de las tradiciones culinarias de la cocina”, explicó Leo Espinosa.

En el encabezado escuche la entrevista completa con la chef colombiana Leo Espinosa, escogida como la mejor mujer chef del mundo.