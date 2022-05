Polémica en Cúcuta por demolición de centro integral de atención a la familia

La inconformidad se presenta por la demolición total del CIAF un centro integral de atención a la familia y la construcción de una obra llamada "Corazón del Barrio La libertad", por un valor cercano a los 9 mil millones de pesos, proyecto de la alcaldía y el área metropolitana de Cúcuta

El contratista es la Unión Temporal Corazón La Libertad y el tiempo de ejecución serán de 14 meses, sin embargo, su fecha de inicio estaba programada para el 19 de noviembre del año pasado, pero aún no ha iniciado la construcción y la entrega está proyectada para el 2023.

Eliana Medina, secretaría de infraestructura de la alcaldía confirmó que se trata de la demolición de la infraestructura, la cual no presenta daños y prestaba servicios a la comunidad del barrio La Libertad en Cúcuta.

“Es una demolición total del CIAF de la libertad, allí se ha planteado una estructura nueva con tres niveles y una capacidad mayor de atención y servicio, la decisión que se tomó fue de una construcción nueva”.

“La fecha que se tiene prevista de acuerdo con los contratos actuales es una terminación para el 4 de abril del 2023, estamos trabajando a toda marcha con el área metropolitana y con los contratistas con el fin de que se cumpla con esta fecha, precisamente se hicieron actividades preliminares en estos dos meses con el alistamiento, permisos para la edificación, esperamos cumplir con esta fecha y minimizar algunos riesgos que se están presentando es una obra que realmente va a impactar a 18 barrios en su entorno”.

La secretaria de infraestructura añadió “la socialización se va a llevar a cabo el día de hoy a las 5 de la tarde, estaremos con el área metropolitana presentando el proyecto definitivo de estudios y diseños, además la programación de la obra y dando toda una serie de indicaciones a la comunidad”. Señaló

La socialización con la comunidad se cumplirá este martes 17 de mayo, los habitantes del sector esperan esta obra no se convierta en un elefante blanco en Cúcuta.

Raúl Quintero, presidente del barrio La Libertad aseguró “desde hace dos meses, el CIAF fue cerrado, pero las obras no han iniciado, no conocemos mucho del proyecto, sólo el año pasado nos comentaron sobre la proyección, pero lo que reclama hoy la comunidad es que se genere la demolición total de una infraestructura que estaba prestando un servicio y que se encuentra en buenas condiciones, esperamos esto no se convierta en un elefante blanco”. Señaló

En las próximas horas, el área metropolitana de Cúcuta y la alcaldía presentarán los diseños de la obra y la ejecución de los trabajos que se desarrollarán en los próximos 14 meses.