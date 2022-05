JEP extiende protección sobre el Cementerio Central de Cúcuta, que tendría posibles restos de desaparecidos

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extendió por seis meses las medidas cautelares sobre el Cementerio Central de Cúcuta (Norte de Santander) debido al riesgo en el que se encuentran cuerpos de personas no identificadas que podrían ser víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, incluso “falsos positivos”.

La determinación de los magistrados fue adoptada debido a los incumplimientos en la entrega de un Plan de Adecuación para el manejo de los restos que son de interés de la JEP y la Unidad de Búsqueda, sobre todo a partir de la caída de un muro del camposanto, lo cual causó que distintos cadáveres (incluso no identificados) fueran trasladados.

“Dado que por el momento no se cuenta con dicha información, no hay evidencias que permitan considerar superadas las condiciones generadoras del riesgo sobre los cuerpos no identificados y cuerpo identificados no reconocidos en este cementerio, por lo que para la Sección es claro que persiste la situación de gravedad y urgencia identificada desde el inicio del trámite cautelar”, concluyó la Sección.

Otro de los argumentos tenidos en cuenta fue la misma solicitud de los administradores del cementerio, quienes pidieron una prórroga de tiempo para cumplir con las órdenes recibidas para garantizar el cuidado de los cuerpos como el plan de adecuación mencionado anteriormente y un centro de almacenamiento para los restos no identificados que sean exhumados bajo autorización.