Hay personas que tienen un propósito de desestabilizar el país: canciller ante denuncias en el exterior para ejercer el voto

La vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, informó que se adelanta con normalidad la jornada electoral en el exterior y aseveró que es casi imposible que se presenten errores en el desarrollo de las votaciones en el mundo; además, desmintió aquellas denuncias de algunos ciudadanos en redes sociales que indican que cuando van a votar ya otros han votado por ellos.

“Eso no es cierto, con toda la franqueza creo que hay gente que tiene un propósito deliberado de desestabilizar el país. Se dijo que el martes se iban a suspender las elecciones en Colombia y creo de verdad que este es un momento en donde todos los colombianos de bien tenemos que trabajar por la estabilidad Colombia, por el progreso en Colombia tenemos que ser capaces de nosotros de lograr discernir y entender que hay cosas que se dicen sin ningún fundamento, sin ninguna prueba pero las redes sociales son la manera más fácil de divulgar irresponsablemente un montón de mentiras”.

A esto, Ramírez agregó, “hay casos de personas que se quejaron que no podían votar el lunes y ¡oh sorpresa! resulta que se les había olvidado registrar su cédula. Eso no puede suceder uno no le puede poner la tarea al Estado tareas que a los ciudadanos deben hacer. Sin afirmaciones que no tienen fundamento”.

Finalmente, indicó que alertó a los cónsules y embajadores en el exterior sobre la propaganda política en los puestos de votación o sus alrededores, ya que ésta no debe existir en ningún lugar.

“Es importante que, en cumplimiento de las normas electorales, no debe haber propaganda política de ningún candidato en las inmediaciones de los lugares de votación. Deben tomarse medidas inmediatas y más eficaces para solicitar a las autoridades locales que apoyen a nuestros consulados en evitar la colocación o distribución de propaganda y el inmediato retiro de las que se hayan ubicado”, dijo la alta funcionaria.