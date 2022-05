Cancillería niega participación de la vicepresidente en el caso de Piedad Córdoba

Luego que la senadora electa Piedad Córdoba se viera involucrada en un incidente judicial por llevar 68 mil dólares en su poder justo cuando se dirigía a Bogotá desde Honduras con una escala en Panamá, la misma senadora agradeció a través de sus redes sociales que la vicepresidente y canciller haya “prestado apoyo al impase” que sucedió en el país centro americano.

Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 26, 2022

Sin embargo ante esta afirmación, el consul colombiano Michel Yair Carrillo desmintió esta versión.

“Desde el consulado en Tegucigalpa, brindamos servicios de asistencia y acompañamiento a todos los connacionales, ninguna gestión es diferencial. En el caso de la senadora electa, Piedad Córdoba, no existió participación directa de la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez”, trinaron desde la cuenta oficial de la Cancillería.

Por su parte, la misma funcionará también trinó sobre el evento, “no he hecho nada por lo cual @piedadcordoba deba agradecer. Nuestro consul en Tegucigalpa, le brindo la atención que se presta a cualquier connacional ,lo cual es función legal de la Cancillería y no un favor personal”.