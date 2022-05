Colombiano viajó a ver la final de la Champions y fue robado en el metro de París

Kell Soler, es un bogotano que llegó a Francia en los últimos días para disfrutar de la final de la Champions League, entre el Real Madrid y el Liverpool, equipo en el que juega el colombiano Luis Díaz. Sin embargo, lo que era un sueño se convirtió en un calvario por cuenta del robo del cual fue víctima por parte de una mujer y varios hombres en una estación de tren.

“Nosotros llegamos a París el 24 de mayo en horas de la tarde y fuimos robados dos días después, el 26 que era festivo, por eso hacemos un llamado a que no seamos ingenuos, en el momento que ingresamos a la estación del distrito 18 que queda a pocas cuadras del estadio donde se jugará la Champions ingresaron unos jóvenes”, dijo Soler a Contrarreloj.

Kell, señala que en ese momento “empezaron a jugar, a hacer ruido, se colaron y no pagaron el ticket de metro, se ubicaron y cuando nosotros bajamos para abordar el tren una niña de 20 años que no parecía francesa, de hecho, con los denuncios dicen que parece es Romana porque la tienen conocida, se ubica en la parte de adelante cuando me voy a subir y me bloquea el paso, simultáneamente se ubican a ambos lados míos dos personas altas, no me dejan mover para ningún lado.”

Fue ahí, cuando dice, fue hurtado. “Desde fuera, desde el piso otra persona me desocupo los bolsillos en cuestión de segundos, inmediatamente cuando va arrancar el tren los tres que están encerrado se botan y yo quedo encerrado en el tren si nada, es la modalidad que emplean, son muy hábiles para esto, paro el tren en la siguiente estación y nos devolvimos a donde había sido robado, informe a los operadores del metro, me informaron donde estaba la estación de policía, fui y en la puerta un policía me atendió y me dijo que no atendían porque era festivo”, concluyó.