Nueve militares habrían participado en brutal golpiza y abuso sexual en Mitú

Sigue La W conoció el testimonio de Julio Cardona, un mototaxista que fue brutalmente golpeado, presuntamente, por un grupo de militares en la ciudad de Mitú. Los militares también son señalados de abusar sexualmente de una mujer esa misma noche. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 25 de mayo.

En entrevista con Sigue La W, Julio Cardona relató que “las muchachas se encontraban aparte, somos compañeros del pueblo también, lo que pasó ese día, es que ellas también vinieron a solicitar el servicio de mi taxi y me quedaba un campo (…) venían dos soldados buscando un taxi, entonces les dije que yo los llevaba si se iba uno encima del otro (…) me dijeron que los llevara a un amanecedero”.

Siguiendo con la historia, Cardona explicó que al encontrar el lugar cerrado, le pidieron el favor de llevarlos hasta el 12 de octubre, de inmediato, las mujeres que iban con él, sugirieron que otro mototaxi los estaba siguiendo.

“Nos metimos por una cuadra y el otro motocarro se me acerca y nos dijeron que detuviéramos el carro, les pedí a los hombres que se bajaran del mototaxi, se bajaron, hablaron con los otros 4 o 5 hombres y de una vez se vienen hacia donde estábamos y me empiezan a golpear brutalmente (…) me tocó hacerme el muerto para que dejaran de golpearme”, indicó.

Cardona también explicó que los hechos ocurrieron hacia las 2 de la mañana y los soldados estaban en estado de embriaguez y vestidos de civiles.

“Acá se conocen por la pinta de vestir, su peluqueado, es muy fácil reconocer a un soldado en Mitú”, dijo.

De igual forma, el hombre expresó que para él, los hechos se dieron para robarlos. “Ellos tiraron a robarnos, terminé sin celular y sin plata en los bolsillos, eso fue casi que planeado”.

Cabe destacar que Julio Cardona ya interpuso la demanda ante la Fiscalía y los hechos son materia de investigación.

Escuche la entrevista completa a continuación: