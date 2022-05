Senador Jota Pe Hernández retiró su apoyo a Rodolfo Hernández

Jonathan Ferley Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, senador y youtuber santandereano, hizo un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales. Anunció que le retira el apoyo al ingeniero y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, porque no va con el uribismo. “No quiero estar en el mismo lugar donde está el uribismo, por esta razón y a través de este video, me retiro de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández”.

En el video que publicó en redes sociales explica el porqué y básicamente dijo que él llegó al Senado para acabar con la corrupción, entre eso, su interés de acabar con el uribismo.

¿De dónde yace está decisión?

El domingo 29 de mayo, día de las elecciones, luego de conocerse que pasaba a segunda vuelta, el ingeniero habló en exclusiva con Patricia Janiot, en Univisión. Allí afirmó que acababa de llamar a Federico Gutiérrez, pero en ese momento no le contestó y que al siguiente día lo llamaría para reunirse.

“Comenzó a aterrizar todo el uribismo reciclado, soy una persona que está en contra de las malas prácticas y corrupción y lo que ha hecho el uribismo en Colombia. Aunque Rodolfo Hernández manifiesta que no se aliará con ellos, sí ha tenido comunicación. Ha llamado a Federico Gutiérrez, y sus colombianos me vieron sacar a Federico de Santander, diciéndole fuera rico, se ha comunicado con ellos, tener en las casas de ‘Fico’ cosas de Rodolfo, eso no lo haría yo “.

Este sería un pronunciamiento que podría trasladar muchos votos del candidato presidencial Rodolfo Hernández hacia Gustavo Petro, porque en las elecciones de marzo del 2022, Jota Pe Hernández fue uno de los más votados por Colombia, obtuvo 189.291 votos. Batió récord.

Tras esta polémica de que el ingeniero se aliará con el uribismo o no, a través de su Facebook Live, explicó que llamó a Federico Gutiérrez solo por agradecimiento y educación, al decir que iba a votar por él en segunda vuelta.

El ingeniero Rodolfo Hernández reiteró que no hará alianzas con ningún político tradicional y resaltó que no es uribista, ni petrista; solo es un colombiano más.

“Yo lo llamé, hizo una declaración, dijo que iba a votar por mí e iba a recomendar a todos los que lo apoyaron que votarán por mí, entonces, yo soy agradecido, yo tenía que llamarlo a decirle que le agradecía ese gesto, es de mera educación, es una consideración ante semejante declaración de apoyo. Votarán, seguramente, a favor mío y no a favor de Petro, necesitamos es votos, recibo votos, pero, no les cambio el discurso, los recibimos”.