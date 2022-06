El Reporte Coronell: Las pruebas contra Rodolfo Hernández

En entrevista con W Radio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló sobre el proceso que contra él sigue la Fiscalía General de la Nación y afirmó:

Que no es un proceso por corrupción. Que la Fiscalía no tiene pruebas contra él.

Me da vergüenza llevarle la contraria al ingeniero, pero las dos cosas que dice son falsas.

En primer lugar, el proceso contra Hernández sí es por corrupción. El delito por el que ya está imputado se llama interés indebido en la celebración de contratos y corresponde a la clasificación de delitos contra la administración pública que, tanto en lo penal como en lo disciplinario, se consideran hechos de corrupción.

Dentro de ese mismo proceso, la Fiscalía imputó cargos a otras cinco personas por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y, nuevamente, interés indebido en la celebración de contratos.

Entre los imputados está José Manuel Barrera, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) durante la Alcaldía de Rodolfo Hernández.

Barrera se allanó a cargos, es decir, aceptó haber cometido dos de los tres delitos por los que está imputado y está buscando un principio de oportunidad para el tercero, bajo el entendido de que contará todo lo que sabe. Vamos a hablar claro: lo que supone el principio de oportunidad es que el gerente de la empresa de aseo declarará contra Hernández y ya lo ha hecho.

En segundo lugar, el candidato Rodolfo Hernández aseguró en La W, de manera campante, que la Fiscalía no tiene pruebas contra él. Que todo es obra de unos “vergajos” que lo quieren perjudicar.

Tan existen las pruebas que, desde el 7 de febrero de 2020, la Fiscalía le imputó cargos ante un juez de garantías. Esos cargos están basados en evidencias y no en el propósito torvo de unos “vergajos”, como folclóricamente lo quiere presentar el candidato Hernández.

Vamos a repasar algunas de esas pruebas que fueron reveladas por La Silla Vacía y algunas otras a las que accedió El Reporte Coronell, pero antes quiero brevemente ponerlos en contexto sobre el caso.

Hernández machaca, una y otra vez, que el dinero en cuestión son solo 344 millones de pesos que la empresa de aseo le iba a pagar a un consultor llamado Jorge Alarcón. Y asegura que el donó su sueldo que durante sus cuatro años de Alcaldía fue de 1.200 millones, entonces: ¿Cuál es el sentido de quedarse con 344, cuando regalaba 1.200 millones?

En primer lugar, lo uno no tiene que ver con lo otro. Que done su sueldo no lo autoriza para evadir preguntas por el manejo de los recursos públicos, cualquiera sea su cuantía.

En segundo lugar, detrás de la contratación del consultor, lo grande no eran los 344 millones de honorarios sino el contrato que se desprendería de esa consultoría. ¿Cuál era el valor de ese contrato? Óiganlo bien: 570.000 millones de pesos. Un contrato por 30 años para manejar las basuras de Bucaramanga.

Entonces el problema no era de 300 milloncitos sino de 570.000 millones.

¿Quién estaba interesado en quedarse con ese contrato? Una unión temporal llamada Vitalogic, que le iba a pagar una comisión a Luis Carlos Hernández, hijo del candidato Rodolfo Hernández, por una suma cercana a 1.5 millones de dólares. En un contrato de corretaje.

Cuando se le paga comisión al familiar de un funcionario con posibilidad de influir o decidir una licitación, estamos hablando de una “mordida”, soborno o coima.

El candidato Hernández ha declarado que desconocía el interés de su hijo Luis Carlos en este negocio. Hay documentos que indican lo contrario, pero además Luis Carlos Hernández trabaja hoy en la campaña presidencial de su padre. Así es que bravo, bravo, lo que se dice bravo con el hijo comisionista, no quedó.

Existen pruebas de que Rodolfo Hernández se reunió en dos oportunidades con quienes conformarían después la Unión Temporal Vitalogic.

La primera de esas reuniones fue en el apartamento de Hernández y tuvo lugar el viernes 22 de abril de 2016. En esa reunión estuvieron José Manuel Hormaza, el ciudadano rumano Florín Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, quienes después se asociarían para conformar Vitalogic. También estuvo en la reunión el señor Carlos Gutiérrez Pinto, encargado de las labores de lobby para conseguir el contrato.

¿Cuánto le iban a pagar a Carlos Gutiérrez Pinto por ese trabajo? De acuerdo con documentos de la Procuraduría General de la Nación, que también están en poder de la Fiscalía, le darían un pago fijo de 666.000 dólares más el 2.2 por ciento de las utilidades del negocio por 30 años.

El señor Gutiérrez Pinto hizo acuerdo con tres personas para repartir el pago de ese lobby:

El primero era Luis Carlos Hernández, el hijo de Rodolfo Hernández

El segundo era un amigo de Luis Carlos llamado Luis Andelfo Trujillo, un amigo suyo y quien ha declarado ante la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y su hijo.

El tercero era Jorge Alarcón, el mismo consultor a quien Rodolfo Hernández, ayer en estos micrófonos, pintó como un pobre ingeniero químico.

Pues bien, del concepto del pobre ingeniero químico dependía la elaboración de los pliegos de licitación para el contrato de los 570.000 millones de pesos.

Y aquí empezamos con las pruebas. El nombre del consultor Jorge Alarcón llegó a la empresa de Aseo de Bucaramanga enviado por correo electrónico desde el despacho del alcalde Hernández.

La secretaria del alcalde, Matilde Rueda Almeida, envió el correo al gerente de la empresa de la EMAB diciendo: “Buenas tardes doctor José Manuel: Para su conocimiento y fines pertinentes, le reenvío este correo por instrucciones del Ing. Rodolfo Hernández”.

El correo que reenviaba era del hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, desde la cuenta de la empresa constructora del ingeniero Hernández HG Constructora. Y era la hoja de vida de Jorge Alarcón.

Ahí no se acaban las pruebas.

La Fiscalía tiene una grabación en donde Rodolfo Hernández acepta que él fue quien decidió contratar a Jorge Alarcón, el ingeniero químico que por arriba trabajaba para la empresa de aseo y por debajo para los licitantes interesados de Vitalogic.

Óiganlo:

“Si algo hay responsabilidad en la contratación de él, me la tienen que echar a mí. Yo vi todas las hojas de vida, la mayoría dicharacheros como los que están en las propuestas de los que se quieren meter en ese negocio... yo entrevisté (a) ese señor. Nunca lo había visto y a mí me pareció que, de los que llegaron ahí, él era el más competente. Yo quiero que juzguen a esa persona y miren la calidad de persona y la experiencia que tiene. No es un niño, tiene 70 años, ¿qué tiene que hacer este señor? Llevarnos a la mejor decisión. Yo tengo esta responsabilidad. Si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted, me la echa la comunidad es a mí. Yo tomé esa determinación y la asumo aquí delante. Entonces yo dije (no se entiende) “este es el que me parece” y que cobre 700 millones es barato para lo que nos vamos a ahorrar”.

Entonces, el proceso para elegir el consultor era una pura formalidad porque ya estaba elegido por el alcalde. A continuación, ustedes podrán ver la declaración del gerente de la empresa de aseo en la que declara:

“Me dice el señor alcalde que quiere hablar con Jorge Alarcón que me dirija a su apartamento ubicado en Cabecera en el edificio Premier Piso 5 o 6 con el asesor jurídico de la EMAB (César Fontecha) y el señor Alarcón en horas de la tarde y esto sucedió como 8 días aproximadamente antes de la suscripción del contrato. Se hace la reunión y se nos da la directriz a mí (José Manuel Barrera Arias) y al jurídico César Fontecha por parte del señor alcalde Rodolfo Hernández de contratar al señor Alarcón. El señor Fontecha le advierte que hay que hacer un proceso de selección de acuerdo con el manual y el alcalde dice háganle al proceso pero que sea seleccionado Alarcón”.

El concurso entonces se hizo a la medida del recomendado. Diciendo en la convocatoria que necesitaban un ingeniero químico invitaron a un ingeniero mecánico y a un ingeniero civil.

Por cierto, los dos invitados Álvaro Gutiérrez, el ingeniero mecánico y Arturo Vargas, el ingeniero civil, fueron propuestos por el competidor Jorge Alarcón.

Las propuestas del mecánico y el civil eran dos paginitas desmirriadas y la de Alarcón era de 11 páginas e incluía cronograma de ejecución de obra.

Los invitados dicen que les falsificaron la firma y que ellos nunca presentaron esas propuestas.

El señor Alarcón hizo el pliego para la licitación multimillonaria pero la EMAB tuvo que bajarlo de la página de internet porque era un espanto. El “pobre ingeniero químico” había dejado el pliego lleno de errores en los aspectos financieros y jurídicos.

Ante esto, el gerente de la empresa de aseo se quejó de la mala calidad del trabajo, pero el alcalde impidió que despidieran a Alarcón.

Por esos días en un chat, Luis Carlos Hernández, el hijo del candidato Rodolfo Hernández, reveló que su papá tenía contacto con Florín Volcinschi, el rumano socio de Vitalogic:

El mensaje de Luis Carlos Hernández dice: “Eso se da, ya mi papá habló hasta con Florín (refiriéndose al socio de Vitalogic). Ya eso es un hecho” (Ver chat)

Con los pliegos cargados a favor de Vitalogic solo hubo dos ofertas: Una que no cumplía los requisitos y la de Vitalogic que no presentó correctamente la póliza de garantía de la oferta.

Pese a esto el entonces alcalde Rodolfo Hernández, quiso entregar por contratación directa y a la brava el multimillonario contrato. A los medios de Bucaramanga les dijo “Va porque va”.

“Va porque va. Por más politiquería, por más palos en la rueda. Llevan 4 años sin hacer nada, y entonces ahora como nosotros estamos resolviendo el problema de fondo, extirpando ese cáncer del relleno sanitario, entonces ahora nos atacan por todos los lados”.

A pesar de todo lo que Hernández hizo no pudo otorgarle la licitación a la empresa que tanto le interesaba a su hijo Luis Carlos. Estas son solo algunas de las pruebas, la Procuraduría y la Fiscalía tienen más.

El candidato Rodolfo Hernández no puede simplemente decir que no existen.

Los colombianos tienen derecho a votar por quien quieran, pero también tienen el derecho a conocer estos hechos y no solo la versión interesada del imputado Rodolfo Hernández.