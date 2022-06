“Yo no negocio votos como Petro”: Rodolfo Hernández

En diálogo con La W, el candidato presidencial Rodolfo Hernández, se refirió al apoyo que ha recibido por parte de representantes del uribismo y la coalición del Equipo por Colombia de Federico Gutiérrez.

“De esta elección tienen que salir unas conclusiones, cuando usted gana tiene consecuencias, cuando usted gana con un discurso que es prácticamente monolítico, de uno o dos temas, que es administrar bien y acabar con todos estos ladrones, eso tiene consecuencias. Y yo ganando tengo que emplearme a fondo a cumplir ese compromiso con los colombianos”, señaló.

Hernández aseguró que está dispuesto a recibir todos los votos, sin embargo, “no les cambia el discurso”.

“Todos esos arrepentidos que quieran ahorita, al menos neutralizar sus acciones delincuenciales, pues bienvenidos. Pero no les cambio el discurso, yo no negocio votos como Petro recibiendo cuanto ‘vergajo’ pero que tenga votos, yo no hago eso”, aseveró.

Por último, mencionó que, para evitar una contradicción en su campaña, nunca compartiría tarima con los políticos que lo apoyan: “Ahora pararme en una tribuna, cambiarle votos a un político profesional que ha destruido a Colombia para que me voten, no lo hago porque eso es traición al elector”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí: