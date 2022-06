Ingreso Solidario: ¿cómo reclamar el pago si no lo ha recibido?

El Ingreso Solidario ha beneficiado a más de 4 millones de familias colombianas. Este subsidio nació a raíz de la pandemia por COVID-19, con el fin de ayudar a los más vulnerables y aquellos en condición de extrema pobreza.

Si bien el tercer pago se realizó durante la tercera semana de mayo y muchos hogares ya recibieron sus aportes bimensuales, puede presentarse que, en algunos casos, el beneficiario no reciba el giro correspondiente al mes.

¿Qué puede hacer en este caso?

Si usted es beneficiario del Ingreso Solidario y aún no recibe la ayuda económica debe verificar el estado de los giros a través de los canales de información de Prosperidad Social.

En caso de no contar con cuenta bancaria se le asignará una entidad financiera y desde allí se contactarán directamente con usted, con el fin de brindar indicaciones de cómo recibir el giro o, en su defecto, realizar la apertura de una cuenta digital.

Si no recibió el más reciente subsidio, es probable que se haya presentado algún problema con la cuenta. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no haga parte de los beneficiarios del Ingreso Solidario.

Desde Prosperidad Social recomiendan dirigirse a un punto de ‘Supergiros’ para hacer el cobro en efectivo, ya que el pago puede estar disponible en alguna de estas sucursales. Recuerde que para retirar el dinero deberá presentar su cédula.

¿Qué pasa con los pagos acumulados?

Cuando un hogar no ha recibido alguno de los giros que ha realizado el programa, los subsidios no cobrados se acumulan.

Sin embargo, solo se podrán cobrar hasta tres pagos del programa, por lo que los beneficiarios que no hagan el cobro de los tres pagos consecutivos serán suspendidos del subsidio y no se les agendará pagos en los meses del candelario de Ingreso Solidario.