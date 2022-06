“El Cartel de Cali dio información para localizar a Pablo Escobar”: Exagente DEA

En W Radio estuvo al aire Chris Feistl, exagente de la DEA que participó en la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, ex narcotraficante que falleció en la madrugada del 01 de junio, y contó no solamente historias de este suceso, sino que también se refirió al presunto apoyo que dio el Cartel de Cali para la captura de Pablo Escobar.

De acuerdo con sus palabras, había muchas entidades tratando de localizar a Pablo Escobar, estaba el gobierno de Estados Unidos, la policía y el Cartel de Cali, quienes estaban brindando información para localizar narco antioqueño. Los Orejuela tenían inteligencia, información, equipos y recursos ilimitados para dar con el paradero de Escobar.

Al respecto, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, dijo: “no entiendo por qué Colombia sigue negando algo que no niegan ni la DEA ni los narcos, es que ellos fueron los que montaron la operación de captura de Pablo Escobar, pero usted le pregunta esto a César Gaviria y se pone furioso; que es el colmo si esto fue una operación 100% de las autoridades colombianas. A Pablo Escobar le llegan por los juguetes de Gilberto, lo dijo Gilberto, lo dice la DEA, no entiendo por qué Colombia no lo reconoce”.

Y es que, en una entrevista dada en 2004 por el fallecido capo del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, a W Radio antes de su extradición, contó como fueron a buscar a gente allegada al gobierno para comenzar a trabajar en la captura de Pablo Escobar.

“Nosotros no teníamos comunicación con las autoridades, simplemente cuando nos dimos cuenta de que el señor Escobar tenía una gran organización delictiva, buscamos el apoyo con las autoridades”, comentó en aquel entonces.

“En ese momento el gobierno vio con buenos ojos esto, la conexión la hicimos con Jorge Barco, hermano del presidente Virgilio Barco. Él nos visita en Cali y le contamos la gravedad del problema y lo peligrosa que era la organización de Medellín, le contamos con pelos y señales como asesinaron al ministro Lara Bonilla y que había más gente en la mira de Pablo Escobar”, Agregó Gilberto.

“Él va y habla con su hermano y el presidente llamó al general Maza Márquez y le dio la orden de que nos recibiera información, que nos colaborara y que se volviera aliado de nosotros en la lucha contra el narcotráfico. El General Maza Márquez ha negado esto siempre”, complementó el exnarcotraficante.