Cumbre de las Américas: Yotuel trabajará por la libertad de presos políticos en Cuba

Yotuel, cantante y actor cubano, habló con W Radio sobre el papel que desempeñará en la Cumbre de las Américas en busca de mejoras para la calidad de vida del pueblo de Cuba.

“La niñez, la libertad de los presos políticos y el pueblo cubano, y el fin de la dictadura, esos son los cuatro puntos inamovibles”, señaló.

Por otra parte, el artista aseguró que la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas es “un gran paso hacia la democracia mundial”.

“Países totalitarios, que no respetan los Derechos Humanos, donde viven presos políticos, donde los dictadores reprimen al pueblo, no pueden estar en una Cumbre. Deberían excluirlos de cualquier acercamiento porque no son un referente de humanidad”, dijo.

Yotuel también realizó una reflexión de la importancia que tienen este tipo de eventos internacionales para Latinoamérica, en especial para Cuba.

“Es importante que se pueda contar la verdadera historia de Cuba porque están m,al contada. Han hecho una especie de mentira diabólica de lo que es la Revolución Cubana. En esta Cumbre, personas libres, pueden contar lo que ha significado para el pueblo: pobreza, hambre, esclavitud, presos políticos, miseria”, afirmó.