Migración, uno de los temas principales de EE.UU. en la Cumbre de las Américas

Kristina Rosales, vocera en Español del Departamento de Estado de Estados Unidos, habló para W Radio sobre la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas.

“Estamos invitando a nuestros aliados en la región. Sabemos lo que ha pasado en los últimos días. Respetamos la posición de varios países queriendo tener un diálogo más unido”, señaló.

“Vamos a tener ciertos participantes no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua que estarán participando de foros de la sociedad civil, del sector privado, de los jóvenes emprendedores, entonces sí se tendrá participación de esos países”, agregó.

Sobre las soluciones que están planteando o realizando los países que asistieron a la Cumbre de las Américas en temas de migración, Rosales mencionó que ya estaban trabajando en ese tema desde las embajadas.

“Es uno de nuestros temas más importantes, uno de nuestros compromisos políticos. Con el presidente Joe Biden se estará firmando un pacto para tratar este tema. Es un trabajo que ya se ha estado haciendo en los últimos ministeriales que hemos tenido en Colombia y Panamá”, señaló.

Asimismo, habló del compromiso de que tendrás los países asistentes en temas como medioambiente, participación de los jóvenes en la política, la prosperidad económica, recuperación del COVID-19, transformación de la infraestructura del hemisferio occidental, entre otros.

“Todos los temas merecen prioridad. Eso es el bello proceso que tienen estas conversaciones en la Cumbre (…). Tenemos que salir, no solamente con una agenda específica, sino sabiendo que tendremos una conversación a largo plazo en donde se van a concretar ciertos objetivos”, indicó.

Finalmente, sobre la posición que tiene Estados Unidos tras la reacción del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su negativa para asistir a la Cumbre.

“Es una respuesta específica que se le tiene que dar al gobierno de México. Quiero aclarar que respetamos y tenemos una relación con el gobierno mexicano. Simplemente porque el presidente no venga, no significa que ciertos temas no se van a tratar”, concluyó.