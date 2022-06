Enérgica respuesta a Gobierno Santos por caso del Galeón San José

Con un enérgico comunicado de 16 puntos, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le respondió a los exfuncionarios del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que no van a “feriar las piezas del Galeón San José haciendo trizas el patrimonio cultural”, por su parte, le advirtió al que llamó ‘cazatesoros’ Roger Dooley, que no puede revelar imágenes ni información sobre el hallazgo.

También agregó el extenso comunicado que durante el período presidencial de Iván Duque “se emprendieron todas las acciones necesarias para evitar la comercialización de las piezas culturales del San José”, lo cual hubiese sido, en su concepto, “un atentado a la historia, la cultura y foco de enormes litigios internacionales, incluso de tipo penal internacional”. Además, se aseguró que esta administración “fortaleció como ningún otro gobierno las capacidades propias de investigación, generó una política de protección al patrimonio cultural sumergido y ha avanzado en el inventario de galeones en aguas colombianas como nunca”.

Comunicado:

1. Durante el periodo Presidencial del presidente Iván Duque, bajo sus instrucciones y con la coordinación de la Vicepresidente de la República, se emprendieron todas las acciones necesarias para evitar la comercialización de las piezas culturales del San José, lo cual hubiese sido un atentado a la historia, la cultura y foco de enormes litigios internacionales, incluso de tipo penal internacional. Así mismo, fortaleció como ningún otro gobierno las capacidades propias de investigación, generó una política de protección al patrimonio cultural sumergido y ha avanzado en el inventario de galeones en aguas colombianas como nunca antes.

2. Desde el inicio del Gobierno, se adelantó un juicioso análisis sobre todos los elementos relacionados con el hallazgo del Galeón San José, el cual concluyó, sin duda alguna, que este es un invaluable Patrimonio Cultural de los colombianos.

3. Así lo ratificó el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura, entidades que con base en el informe final de exploración presentado por Maritime Archeology Consultants Switzerland AG (MAC AG), reconocieron que el 100% del hallazgo debe considerarse como una unidad, indivisible, la cual es considerada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Arqueológico de la Nación.

4. Lo anterior se basa en las normas Constitucionales que otorgan una Protección Constitucional Reforzada a los bienes de interés cultural.

5. Para el Gobierno Nacional, el mandato Constitucional prevalece sobradamente sobre el interés mercantilista de feriar parte de las piezas del hallazgo, reconocidas mundialmente por su valor cultural e histórico.

6. El Gobierno a través de la Armada de Colombia, adquirió nuevas capacidades de investigación científica marina y robustos sistemas de vigilancia, los cuales fueron fabricados bajo pedido de Colombia, con el fin de proteger y avanzar en el conocimiento no intrusivo de este bien de interés cultural, así como de los demás pecios que están en proceso de identificación para efectos del inventario nacional de patrimonio sumergido.

7. El proceso de fortalecimiento de las capacidades propias del Estado Colombiano permite mantener a salvo el hallazgo del Galeón San José e iniciar labores técnico-científicas de mayor alcance, a fin de determinar las condiciones del naufragio y su contexto, que contribuyan a la elaboración de un plan de manejo como fue establecido mediante resolución 0085 de 2020 (Declaratoria del hallazgo como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional).

Para la reciente verificación del hallazgo del Galeón San José, se efectuaron estudios desde superficie (sensores remotos a bordo de buques de investigación científica) durante los últimos dos años, tanto en el sitio del naufragio como en sus áreas aledañas, generando miles de fotografías, cientos de horas de video y gran cantidad de datos brutos de diversos sensores, que permitieron el análisis de anomalías incluyendo los nuevos hallazgos y aquellas que componen el Galeón San José.

9. La muestra presentada por el señor presidente de la República Iván Duque Márquez, corresponde a tres minutos de cientos de horas de grabación realizadas durante la “Campaña de verificación no intrusiva para la seguridad del Bien de Interés Cultural Galeón San José”, adelantada por la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima y validada por miembros de la Comisión de Antigüedades Naufragas. (Director del Icahn y director de ANDJE).

10. En los próximos días se presentará este informe de verificación a la Comisión de Antigüedades Náufragas en pleno.

11. De la información publicada hoy por la W Radio surgen algunas dudas importantes:

a. ¿Por qué los nuevos hallazgos informados hoy por el señor Dooley no fueron presentados en el informe final de exploración de MAC AG, si esto era una obligación legal?

b. ¿Por qué el reconocido cazatesoros Roger Dooley envía a un medio de comunicación imágenes con coordenadas, si el artículo 17 de la Ley 1675 de 2013 determina que: “todos los datos sobre coordenadas y, en general, sobre la ubicación material de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido, tendrán carácter reservado? ¿Esta disposición es extensiva a la información que, sobre la materia, reposa actualmente en las entidades competentes”?

c. ¿Por qué el cazatesoros Dooley tiene en su poder y dispone de imágenes relacionadas con la exploración si dichas imágenes debieron ser entregadas al Estado Colombiano, único propietario por disposición legal, de acuerdo con el Art 33 del decreto 1698 de 2014 compilado mediante decreto 1080 de 2015?

d. ¿Por qué el cazatesoros Dooley maneja imágenes obtenidas en la exploración realizada por la empresa MAC AG, si el artículo 34 del decreto 1698 de 2014 determina que “Las imágenes obtenidas, cualquiera que sea su procedimiento (luz, sonar, eléctrica u otros) serán manejadas de manera restrictiva por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Dirección General Marítima (Dimar )”? (subrayado fuera de texto)

12. Desde junio del año 2018, MAC AG ha confirmado que el cazatesoros Roger Dooley NO hace parte de la compañía, NO la representa y NO es accionista o director. Solo actuó como consultor. Esto confirma que no existe motivo alguno para que este en posesión del material propiedad del Estado Colombiano.

13. El Gobierno lamenta que la exministra de Cultura del Gobierno Santos, Mariana Garcés, insista en que resultaba mejor feriar las piezas del Galeón San José haciendo trizas el patrimonio cultural, en vez de conservarlas como un valioso Patrimonio Arqueológico de Colombia para el mundo.

14. Así mismo considera, al menos como curioso, el cambio de posición del sr Montenegro, entonces director del ICANH quien durante su permanencia en el Gobierno Duque (cerca de 1 año) estuvo de acuerdo con la posición de darle al Pecio Galeón San José, la protección arqueológica y cultural que merece.

15. El Gobierno reitera que precisamente gracias a la declaratoria del 100% del hallazgo del Galeón San José como Patrimonio Cultural, Colombia ha evitado varios litigios internacionales y se ha sumado a la comunidad internacional que lucha por la protección del patrimonio cultural sumergido en contra de su comercialización.

16. La historia de tres continentes se funde en la riqueza cultural del Galeón San José. El Estado Colombiano en cabeza del Presidente de la República, la Vicepresidente de Colombia, el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, la Armada de Colombia, la Dirección General Marítima y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, seguirán cumpliendo el mandato Constitucional de defender esta riqueza cultural colombiana, para el disfrute de la humanidad.