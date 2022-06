Comisión de Ética niega recusación contra Mauricio Toro por ser de población LGBTI

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes negó la recusación que interpuso el activista cristiano, Jonathan Silva, contra el congresista Mauricio Toro en medio del debate del proyecto de ley que prohíbe las terapias de conversión para personas de la comunidad LGBTIQ+.

Según el presidente de la corporación, Víctor Ortiz, y el vicepresidente Gabriel Vallejo, los intereses perseguidos en el proyecto coinciden con los intereses de los electores. Además, consideraron que “recusar por el solo hecho de ser homosexual constituye un acto de discriminación injustificada”.

“Amar no nos puede costar la vida en Colombia, ser libres con nuestra identidad no nos puede costar la vida en este país tan hermoso, la diversidad no es una enfermedad y por eso no hay nada que curar. Quieren, a las malas, callar nuestra voz, nuestra identidad y lo que les digo es que no lo van a lograr, a nosotros no nos van a silenciar”, dijo el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro.

Además, aseguró que seguirá luchando “hasta que la igualdad sea costumbre”.