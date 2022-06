Ley de Garantías: así va terminación y devolución de dineros tras fallo de la Corte

Luego de que la Corte Constitucional tumbó la modificación a la Ley de Garantías que permitió hacer convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación en plena época electoral, Colombia Compra Eficiente informó que hay 10 entidades que celebraron 99 convenios en esa época, por un valor total de $388. 841 millones, que son los que cobija la orden de la Corte.

Estos son:

Ministerio del Interior (38 contratos por $91.358 millones y ejecutó 34.176 millones, que son los recursos que eventualmente tendría que devolver)

Prosperidad Social (28 contratos por $66.591 millones)

Ministerio del Deporte (15 contratos por $51.770 millones y ejecutó $13.877 millones)

EnTerritorio (9 contratos por 114.227 millones y ejecutó $ 6.679 millones)

Ministerio de Justicia (3)

Invías (2 y ejecutó $21.000 millones)

Corpocesar (1)

Fondo Nacional de Bomberos (1, y ejecutó $314 millones)

Ministerio de Agricultura (1)

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- (1).

Recordemos que inicialmente hablábamos de 6.5 billones de pesos en estos convenios, según reportó la Contraloría en un informe enviado a la Corte y conocido por esta emisora, pero ahora hablamos de un poco más de 388. 841 millones.

Esto se explicaría porque hubo una filtración de los convenios que cumplían los requisitos de lo que se acordó en el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 y que la Corte fijó algunas excepciones, como aquellos trabajos dirigidos a atender necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda.

¿Qué pasó con la terminación de contratos y la devolución del dinero?

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos explicó que en la mayoría de casos no hubo giros de recursos, por lo que no hay que devolver dinero. Le preguntamos si tenían un reporte de las entidades que ya terminaron y liquidaron los convenios y nos dijo que esa tarea le corresponde a cada entidad, porque el MinHacienda no tiene la atribución para pedir esos reportes.

Y dijo que Colombia Compra Eficiente ya empezó a recibir la radicación de la liquidación de convenios. Una vez los liquiden las entidades tienen 5 días hábiles para devolver el dinero.

Así que preguntamos en cada entidad. Prosperidad Social nos dijo que solo en un convenio giró recursos, 100 millones de pesos, y que está en proceso de liquidación. Invías dijo que el contrato de 20.000 millones ya se liquidó y nunca se desembolsó ni un solo peso.

Seguimos esperando respuesta de las otras entidades.

Y la Contraloría nos dice que está investigando estos convenios.