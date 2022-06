Jóvenes se enfrentaron a piedras en el puente de Bastidas en Santa Marta

Luego de meses de calma, nuevamente se presentaron disturbios y alteración del orden público en esta zona de la ciudad, cuando un grupo de jóvenes se dieron cita para enfrentarse con piedras, palos y demás objetos contundentes.

A través de redes sociales, se evidenciaron los momentos en que estos jóvenes se enfrentaban entre ellos, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo, ocasionando un trancón que se prolongó por varias horas, y pánico entre la población que tuvo que refugiarse en sus viviendas.

“Llevamos más de dos horas de estar parqueados aquí y eso no es justificable, la gente puede hacer lo que le da la gana, estamos esperando hasta que nos roben porque mientras unos tiran piedras, otros le roban a uno en el carro, lo que pueden llevarse se lo llevan”, manifestó uno de los conductores de mula que se encontraban en el lugar.

Asimismo, los dueños y conductores de los vehículos aseguran que con esta situación no podrán venir a la ciudad a descargar sus productos, “cada vez está peor, a Santa Marta no se va a poder venir, la carga va a tener que entrar por otro puerto, porque no se puede venir a arriesgar la vida ni nuestro patrimonio”, aseguró uno de los conductores afectados.

Es de recordar que, hace unos meses, los integrantes de estos grupos, en un acto de paz y reconciliación, hicieron entrega de sus armas, luego de que la alcaldía liderara una mesa de diálogo en compañía de la Policía, el Ejército, el ICBF, la Personería, Fiscalía, líderes cívicos.

La Alcaldía de Santa Marta finalizó el proceso de caracterización de los jóvenes para vincularlos en la oferta de las escuelas deportivas, actividades lúdicas y capacitación en artes artísticas, sin embargo, nuevamente se presentaron estos disturbios.